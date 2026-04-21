„Are o mare obsesie”. Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce i-a spus Gică Hagi, după preluarea naționalei

Ilie Dumitrescu a dezvăluit că a purtat un dialog cu Gică Hagi, la o zi după ce „Regele” a fost prezentat oficial ca noul selecționer al României. „Mister” a transmis că fostul decar al naționalei vrea să schimbe jocul „tricolorilor”.

Concret, Ilie Dumitrescu a transmis că marea „obsesie” a lui Gică Hagi este posesia. „Regele” i-a făcut o promisiune uriașă fostului său coechipier, aceea ca naționala să aibă din nou rezultatele pe care le avea în perioada „Generației de Aur”.

De asemenea, Ilie Dumitrescu s-a declarat convins de faptul că Gică Hagi va pune un mare accent pe jocul ofensiv al „tricolorilor”, însă acest fapt va avea nevoie de timp. „Regele” a semnat cu FRF un contract pe patru ani.

„Am avut o discuție cu el înainte să semneze. Azi, la prima zi de birou… Am văzut toată conferința. Am văzut cum și-a prezentat conceputul tehnic. Ne-a spus de lucrurile esențiale în joc. Trebuie să știm să atacăm, trebuie să știm să ne apărăm.

Cum îl cunosc eu pe Hagi, vor apărea tineri. Deja domnul Lucescu l-a adus pe Coubiș. Vor mai apărea și alți jucători. Este un antrenor foarte bine pregătit. El are o obsesie, posesia, echipa națională să joace ofensiv.