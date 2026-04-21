„Are o mare obsesie”. Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce i-a spus Gică Hagi, după preluarea naționalei

Viviana Moraru Publicat: 21 aprilie 2026, 19:48

Are o mare obsesie”. Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce i-a spus Gică Hagi, după preluarea naționalei

Gică Hagi şi Răzvan Burleanu/ AntenaSport

Ilie Dumitrescu a dezvăluit că a purtat un dialog cu Gică Hagi, la o zi după ce „Regele” a fost prezentat oficial ca noul selecționer al României. „Mister” a transmis că fostul decar al naționalei vrea să schimbe jocul „tricolorilor”.

Concret, Ilie Dumitrescu a transmis că marea „obsesie” a lui Gică Hagi este posesia. „Regele” i-a făcut o promisiune uriașă fostului său coechipier, aceea ca naționala să aibă din nou rezultatele pe care le avea în perioada „Generației de Aur”.

Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce i-a spus Gică Hagi, după preluarea naționalei

De asemenea, Ilie Dumitrescu s-a declarat convins de faptul că Gică Hagi va pune un mare accent pe jocul ofensiv al „tricolorilor”, însă acest fapt va avea nevoie de timp. „Regele” a semnat cu FRF un contract pe patru ani.

„Am avut o discuție cu el înainte să semneze. Azi, la prima zi de birou… Am văzut toată conferința. Am văzut cum și-a prezentat conceputul tehnic. Ne-a spus de lucrurile esențiale în joc. Trebuie să știm să atacăm, trebuie să știm să ne apărăm.

Cum îl cunosc eu pe Hagi, vor apărea tineri. Deja domnul Lucescu l-a adus pe Coubiș. Vor mai apărea și alți jucători. Este un antrenor foarte bine pregătit. El are o obsesie, posesia, echipa națională să joace ofensiv.

Azi am vorbit cu el. ‘E doar responsabilitatea mea să-i fac pe jucători să joace. Să jucăm ce jucam în trecut’. El va merge și va avea discuții în particular cu toți jucătorii.

El va încerca să îmbunătățească jocul pe faza ofensivă. Tot timpul îmi repetă. Cam ceea ce făcea la Viitorul. Asta se va construi în timp”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

