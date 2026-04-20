Gică Hagi e noul selecţioner al României! Va fi prezentat AZI (13:30). Conferinţă de presă pentru istorie

Gică Hagi s-a înţeles cu Federaţia Română de Fotbal şi este noul selecţioner al României. Antrenorul de 61 de ani va fi prezentat luni, de la ora 13:30, într-o conferinţă de presă pentru istorie.

Hagi şi Răzvan Burleanu au pus la punct în ultimele zile toate detaliile contractului lui Gică Hagi cu FRF. Asta după ce vineri, Comitetul Executiv l-a mandatat pe preşedintele FRF să negocieze cu cel care a mai condus naţionala în 2001.

Gică Hagi, prezentat azi în funcţia de antrenor al României

Update 11:15: Gică Hagi şi-a început discursul vorbind despre Mircea Lucescu: “A avut, domnul Lucescu, din punctul meu de vedere, o pasiune pentru fotbal, s-a dedicat toată viaţa lui. Am apreciat foarte tare curajul pe care l-a avut de a promova şi a construi echipe foarte bune. A avut o mentalitate de campion, a crezut în el şi a ajuns să câştige”, a spus “Regele”, pe scena “The Workshop Tour 2026”.

Update 11:10: Gică Hagi a urcat şi el pe scenă şi ţine un discurs în cadrul “The Workshop Tour 2026”. Evenimentul are loc în premieră în Europa, după ediţiile din Argentina şi Singapore, de anii trecuţi.

Update 10:30: Gică Hagi a sosit la Arena Naţională, la workshop-ul FRF. “Regele” a venit însoţit de Răzvan Burleanu şi Ilie Dumitrescu. Hagi i-a salutat pe cei prezenţi, îmbrăţisându-se cu Mihai Stoichiţă, înainte să se aşeze în primul rând.