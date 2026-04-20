Gică Hagi e noul selecţioner al României! Va fi prezentat AZI (13:30). Conferinţă de presă pentru istorie

Gică Hagi s-a înţeles cu Federaţia Română de Fotbal şi este noul selecţioner al României. Antrenorul de 61 de ani va fi prezentat luni, de la ora 13:30, într-o conferinţă de presă pentru istorie.
Hagi şi Răzvan Burleanu au pus la punct în ultimele zile toate detaliile contractului lui Gică Hagi cu FRF. Asta după ce vineri, Comitetul Executiv l-a mandatat pe preşedintele FRF să negocieze cu cel care a mai condus naţionala în 2001.
Gică Hagi, prezentat azi în funcţia de antrenor al României
Update 11:15: Gică Hagi şi-a început discursul vorbind despre Mircea Lucescu: “A avut, domnul Lucescu, din punctul meu de vedere, o pasiune pentru fotbal, s-a dedicat toată viaţa lui. Am apreciat foarte tare curajul pe care l-a avut de a promova şi a construi echipe foarte bune. A avut o mentalitate de campion, a crezut în el şi a ajuns să câştige”, a spus “Regele”, pe scena “The Workshop Tour 2026”.
Update 11:10: Gică Hagi a urcat şi el pe scenă şi ţine un discurs în cadrul “The Workshop Tour 2026”. Evenimentul are loc în premieră în Europa, după ediţiile din Argentina şi Singapore, de anii trecuţi.
Update 10:30: Gică Hagi a sosit la Arena Naţională, la workshop-ul FRF. “Regele” a venit însoţit de Răzvan Burleanu şi Ilie Dumitrescu. Hagi i-a salutat pe cei prezenţi, îmbrăţisându-se cu Mihai Stoichiţă, înainte să se aşeze în primul rând.
Acesta va fi al doilea mandat de selecţioner al României pentru Gică Hagi. “Regele” a mai condus naţionala de pe bancă în 2001, pentru o scurtă perioadă, la puţin timp după încheierea carierei de jucător. A plecat după ce România a ratat Mondialul din 2002, fiind învinsă la baraj de Slovenia.
Hagi vrea să schimbe din temelii lucrurile din jurul naţionalei României. Acesta este mesajul pe care i l-a transmis lui Adrian Ilie.
”Am vorbit cu el și a zis că o să schimbe multe lucruri. Îi doresc succes și cu siguranță o să ne califice la turneul European sau la Campionatul Mondial.
E foarte dificil. Echipa națională este echipa națională. Trebuie să ai inspirație, să faci alegeri corecte de jucători. Nu e ca la o echipă de club”, a spus Adrian Ilie.
Condiţiile puse de Gică Hagi
Gică Hagi a pus o serie de condiţii pentru a veni la naţionala României. El a vrut să aibă control la naţionalele României, indiferent de vârstă (România U14, România U15… până la România U21). Asta pentru ca jucătorii să funcţioneze de mici după aceleaşi repere pe care Hagi le doreşte la echipa mare. Un model care i-a reuşit la Academie.
“Regele” a dorit astfel ca echipele de juniori să evolueze în acelaşi sistem de joc cu cea mare, astfel ca paşii unor fotbalişti să fie mai uşor de făcut. În acest sens, fostul căpitan al Generaţiei de Aur a mai venit cu o cerinţă clară.
Hagi a dorit ca la toate categoriile de vârstă ale naţionalei să fie antrenori propuşi de el, astfel ca acesta să fie în control cu tot ce se întâmplă cu tricolorii mici pe care în viitor va dori să se bazeze la naţionala mare. O cerinţă revoluţionară pentru fotbalul nostru, pe care FRF a acceptat-o de asemene
