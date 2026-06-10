Dezastru pentru naţionala România prevestit înainte de Cupa Mondială: “O să dispărem altfel”

Cupa Mondială 2026 este aproape să înceapă, iar România a ratat participarea la turneul final după ce a pierdut semifinala barajului cu Turcia. Toate meciurile se văd în Universul Antena, pe Antena 1, Antena 3 şi integral pe AntenaPLAY.

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Fostul fundaş Miodrag Belodedici a afirmat, miercuri, la Muzeul Fotbalului, unde a vizitat o expoziţie de mingi oficiale de la turneele finale ale Cupei Mondiale că este încrezător că selecţionata pregătită de Gheorghe Hagi va începe să urce şi să se califice la CM, pentru că altfel “va dispărea”.

Prevede dezastrul pentru România

“De visat, visăm să ajungem la Cupa Mondială. Am văzut primele două meciuri. Eu zic că e important să avem cât mai multe acţiuni, să vedem ce trebuie să facem. E foarte bine, trebuie să-i ţinem tot timpul în forma maximă. Speranţe există.

Eu cred că o să mergem în sus pentru, că am ajuns într-un punct în care nu prea ne este locul. Acum va trebui să o luăm în sus, nu mai putem să mergem în jos. Dacă mai facem un pas în jos o să dispărem. Dar încet, încet o să ne ridicăm”, a declarat Belodedici.

Amintirile lui Miodrag Belodedici de la Cupa Mondială din 1994

Participant la ediţia CM din SUA 1994, Belodedici a spus că nu era foarte interesat de mingile cu care se juca, ci mai degrabă de adversarii pe care trebuia să-i întâmpine ca fundaş.