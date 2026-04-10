Cornel Dinu i-a decis soarta lui Ianis Hagi la echipa națională: „Nu e de acolo”

Echipa națională de fotbal a României va trece printr-un proces de reconstrucție, odată cu numirea unui nou selecționer, iar anumiți jucători au șanse mari să nu mai fie convocați la acțiunile viitoare.

Cornel Dinu a făcut o analiză asupra situației actuale a selecționatei tricolore și a venit cu un verdict dur în privința lui Ianis Hagi, unul dintre cei mai constanți fotbaliști români din circuitul echipei naționale.

Ianis Hagi nu este favoritul lui Cornel Dinu pentru postul de număr 10

Gică Hagi va fi cel mai probabil viitorul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, iar Cornel Dinu este de părere că trebuie făcută o reconstrucție la nivelul lotului.

Acesta a explicat că doar câțiva jucători din ultimele acțiuni pot fi păstrați ca puncte fixe, însă unde trebuie să se lucreze cu adevărat este la postul de număr 10, acolo unde activează Ianis Hagi și chiar Nicolae Stanciu.

„(n.r. Despre ce ar putea să facă viitorul selecționer la echipa națională) Greu de spus. Să-i lăsăm viitorului selecționer să aleagă. Eu sunt circumspect din punctul acesta de vedere. Nu văd o anumită valoare internațională la jucătorii noștri. Este foarte greu pentru un selecționer, mai ales la ceea ce ne așteaptă în toamnă, meciurile cu Suedia, cu Polonia și din nou cu Bosia-Herțegovina. Este foarte greu de crezut că cineva ar putea să răzbească prin acești adversari, indiferent cine va fi. Aici cred eu că e greu de făcut un pronostic.