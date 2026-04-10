Cornel Dinu i-a decis soarta lui Ianis Hagi la echipa națională: „Nu e de acolo”

Daniel Işvanca Publicat: 10 aprilie 2026, 16:19

Echipa națională de fotbal a României va trece printr-un proces de reconstrucție, odată cu numirea unui nou selecționer, iar anumiți jucători au șanse mari să nu mai fie convocați la acțiunile viitoare.

Cornel Dinu a făcut o analiză asupra situației actuale a selecționatei tricolore și a venit cu un verdict dur în privința lui Ianis Hagi, unul dintre cei mai constanți fotbaliști români din circuitul echipei naționale.

Ianis Hagi nu este favoritul lui Cornel Dinu pentru postul de număr 10

Gică Hagi va fi cel mai probabil viitorul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, iar Cornel Dinu este de părere că trebuie făcută o reconstrucție la nivelul lotului.

Acesta a explicat că doar câțiva jucători din ultimele acțiuni pot fi păstrați ca puncte fixe, însă unde trebuie să se lucreze cu adevărat este la postul de număr 10, acolo unde activează Ianis Hagi și chiar Nicolae Stanciu.

„(n.r. Despre ce ar putea să facă viitorul selecționer la echipa națională) Greu de spus. Să-i lăsăm viitorului selecționer să aleagă. Eu sunt circumspect din punctul acesta de vedere. Nu văd o anumită valoare internațională la jucătorii noștri. Este foarte greu pentru un selecționer, mai ales la ceea ce ne așteaptă în toamnă, meciurile cu Suedia, cu Polonia și din nou cu Bosia-Herțegovina. Este foarte greu de crezut că cineva ar putea să răzbească prin acești adversari, indiferent cine va fi. Aici cred eu că e greu de făcut un pronostic.

Sunt câțiva jucători pe care se poate merge în continuare. Mă refer la Man, la Mihăilă. Nu avem un 10, deci un jucător în spatele vârfurilor. S-a încercat cu Ianis Hagi, dar mai mult sentimental, și nu este de acolo. Piesa aceea, jucătorul din spatele vârfului, este decisivă în sisteme actuale de joc. Trebuie să fie și omul care vine la construcție, jucând între linii, dar și omul care lansează atacurile pe benzi și în cuplu cu vârful de atac”.

„Nu mai avem o apărare a jucătorilor crescuți în propriul campionat”

„Ori din punctul ăsta de vedere nu avem încă un jucător. Nici Stanciu nu este la nivelul cerințelor unui asemenea post. Turcii au un astfel de jucător și ați văzut că Calhanoglu este metronom în această echipă. Vine și Guler, au în general jucători foarte puternici de la mijloc în față. Mai greu stau și ei cu ceea ce înseamnă vârful de atac. Și lor le lipsește acest jucător. Și poate chiar banda dreaptă, atacantul din banda dreaptă.

Dar convingerea mea este că la ora actuală suntem, datorită unor măsuri care s-au luat în fotbalul românesc, mă uitam în zilele trecute, majoritatea echipelor au cinci sau șase jucători străini în distribuțiile lor. Sigur, și datorită reglementărilor internaționale. Nu mai avem o apărare a jucătorilor crescuți în propriul campionat și în propriile centre de formare, așa-zisele academii”, a declarat Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.

