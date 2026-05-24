Bruno Fernandes, performanță remarcabilă în Premier League! I-a depășit pe Thierry Henry și Kevin De Bruyne

Bruno Fernandes a reușit o performanță unică duminică în timpul partidei dintre Brighton și Manchester United. În ultima etapă a sezonului de Premier League, portughezul a devenit lider într-un clasament absolut.

Starul formației de pe Old Trafford a dat un assist de excepție la reușita semnată de Patrick Dorgu, în minutul 33 al disputei de pe Amex Stadium.

Bruno Fernandes, recordmen-ul assist-urilor într-un sezon de Premier League

Bruno Fernandes a reușit să doboare recordul în clasamentul celor mai multe pase decisive într-un sezon de Premier League. Portughezul l-a servit pe Patrick Dorgu în confruntarea cu Brighton și a ajuns la 21 de assist-uri în campionat.

Concret, jucătorul celor de la Manchester City i-a depășit în acest clasament pe Thierry Henry și Kevin De Bruyne și a setat un nou record în cel mai tare campionat din lume.

Bruno Fernandes has now provided 21 Premier League assists in 2025/26, the most ever recorded in a single season in the competition’s history.

Thierry Henry and Kevin De Bruyne’s record has been broken. 🤯 pic.twitter.com/V9qu7GURle

— Squawka (@Squawka) May 24, 2026