Bruno Fernandes, performanță remarcabilă în Premier League! I-a depășit pe Thierry Henry și Kevin De Bruyne

Daniel Işvanca Publicat: 24 mai 2026, 18:47

Bruno Fernandes / Getty Images

Bruno Fernandes a reușit o performanță unică duminică în timpul partidei dintre Brighton și Manchester United. În ultima etapă a sezonului de Premier League, portughezul a devenit lider într-un clasament absolut.

Starul formației de pe Old Trafford a dat un assist de excepție la reușita semnată de Patrick Dorgu, în minutul 33 al disputei de pe Amex Stadium.

Bruno Fernandes, recordmen-ul assist-urilor într-un sezon de Premier League

Bruno Fernandes a reușit să doboare recordul în clasamentul celor mai multe pase decisive într-un sezon de Premier League. Portughezul l-a servit pe Patrick Dorgu în confruntarea cu Brighton și a ajuns la 21 de assist-uri în campionat.

Concret, jucătorul celor de la Manchester City i-a depășit în acest clasament pe Thierry Henry și Kevin De Bruyne și a setat un nou record în cel mai tare campionat din lume.

