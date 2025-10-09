„Cu cine să te întindă, cu Postolachi?”. Mesaj ironic înaintea amicalului cu Moldova. Singura „problemă” a „tricolorilor” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
„Cu cine să te întindă, cu Postolachi?”. Mesaj ironic înaintea amicalului cu Moldova. Singura „problemă” a „tricolorilor”

Publicat: 9 octombrie 2025, 17:28

Jucătorii naționalei, la începutul unui meci/ Profimedia

Basarab Panduru a transmis un mesaj ironic înainte ca România și Moldova să se întâlnească într-un meci amical, pe Arena Națională, în această seară, de la ora 21:00. Fostul internațional s-a declarat convins că moldovenii nu le vor pune mari probleme „tricolorilor” lui Mircea Lucescu înaintea meciului „de foc” cu Austria. 

Partida cu favorita grupei preliminare de World Cup 2026 va fi duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Basarab Panduru, ironic înaintea amicalului României cu Moldova 

Basarab Panduru a subliniat că în lotul naționalei Moldovei se regăsesc mulți jucători care din Liga 1, printre ei fiind Ștefan Bodișteanu, de la Botoșani, sau Virgiliu Postolachi, de la U Cluj. 

Fostul internațional a subliniat însă că singura problemă a „tricolorilor” va fi reprezentată de faptul că vor fi multe schimbări în echipa de start, urmând să evolueze jucători care au bifat mai puține minute în ultimele acțiune ale naționalei. 

„Foarte greu, eu înţeleg că, de data aceasta, îi bagă pe toţi cei care nu vor juca cu Austria, asta înţeleg eu. E greu că nu se cunosc între ei şi aşa. Dar cum vine strategia asta acum? Nu-i bagi deloc pe ăia, pe titulari, măcar o repriză?! 

Da, şi acum şi-a dat seama că a greşit şi acum vrea să facă invers, poate că au venit data trecută jucătorii să se plângă că sunt obosiţi, că ne-a întins Canada. Acum Moldova nu e… Moldova n-are cu ce să te întindă, cu Postolachi şi Bodişteanu. 

Te întinzi tu la încălzire, aia e singura pe care poţi să o faci. S-ar putea să fie complicat doar pentru că vin oamenii noi, de exemplu, băiatul din Israel, nu îl cunoaşte încă nimeni, Baiaram, Cîrjan, şi atunci da, poate să fie complicat. A greşit atunci şi e clar că vrea să facă diferit acum”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro. 

