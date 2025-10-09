„Cu cine să te întindă, cu Postolachi?”. Mesaj ironic înaintea amicalului cu Moldova. Singura „problemă” a „tricolorilor” - Antena Sport

Basarab Panduru a transmis un mesaj ironic înainte ca România și Moldova să se întâlnească într-un meci amical, pe Arena Națională, în această seară, de la ora 21:00. Fostul internațional s-a declarat convins că moldovenii nu le vor pune mari probleme „tricolorilor” lui Mircea Lucescu înaintea meciului „de foc” cu Austria.

Partida cu favorita grupei preliminare de World Cup 2026 va fi duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Basarab Panduru, ironic înaintea amicalului României cu Moldova

Basarab Panduru a subliniat că în lotul naționalei Moldovei se regăsesc mulți jucători care din Liga 1, printre ei fiind Ștefan Bodișteanu, de la Botoșani, sau Virgiliu Postolachi, de la U Cluj.

Fostul internațional a subliniat însă că singura problemă a „tricolorilor” va fi reprezentată de faptul că vor fi multe schimbări în echipa de start, urmând să evolueze jucători care au bifat mai puține minute în ultimele acțiune ale naționalei.

„Foarte greu, eu înţeleg că, de data aceasta, îi bagă pe toţi cei care nu vor juca cu Austria, asta înţeleg eu. E greu că nu se cunosc între ei şi aşa. Dar cum vine strategia asta acum? Nu-i bagi deloc pe ăia, pe titulari, măcar o repriză?!