Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în primul meci la naționala României, cu Moldova - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în primul meci la naționala României, cu Moldova

Gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în primul meci la naționala României, cu Moldova

Publicat: 9 octombrie 2025, 21:31

Comentarii
Gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în primul meci la naționala României, cu Moldova

Jucătorii naționalei, la imn înaintea meciului cu Moldova/ Profimedia

Camerele TV au surprins gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în România – Moldova. Fundașul născut în Israel, cu origini românești, debutează sub „tricolor”, el fiind titular în amicalul de pe Arena Națională. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După partida cu Moldova, România își va îndrepta toată atenția către duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Meciul de duminică va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în primul meci la naționala României 

Lisav Eissav a fost titularizat de Mircea Lucescu în duelul cu Moldova. La intonarea imnului, tânărul fundaș central de 20 de ani s-a „conformat” și a pus mâna la inimă, așa cum au procedat și coechipierii lui. 

Totuși, pe imagini se poate observa faptul că Eissat nu a intonat tot imnul României, așa cum au făcut ceilalți „tricolori”, fiind în unele moment și reținut, probabil și pentru faptul că nu vorbește limba română.  

Echipele de start: 

Reclamă
Reclamă

ROMÂNIA: Radu – Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț – Dragomir, Screciu, Hagi-cpt. – Moruțan, L. Munteanu, Baiaram. 

Rezerve: Târnovanu, Sava – Ciubotaru, Ghiță, M. Marin, Dobre, Chipciu, Bîrligea, Miculescu, Mihăilă, R. Marin, F. Tănase, Man, Cîrjan, Racovițan 

Selecționer: Mircea Lucescu 

Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
Reclamă

MOLDOVA : Avram – Forov, Baboglo, Cărciun, Dumbrăvanu, Reabciuk – Rață – Peciun, Postolachi, Bors – Damașcan  

Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Ghheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari  

Selecționer: Lilian Popescu  

Ce a spus Lisav Eissat după convocarea la națională 

Fundașul de 20 de ani a dezvăluit că originile sale românești se trag de la bunica sa, care este din Dorohoi. Un alt membru al familiei, tatăl său, a fost cel care a avut un cuvânt important de spus atunci când a acceptat convocarea lui Mircea Lucescu. În ceea ce privește jucătorii preferați, Eissat i-a numit pe Cristiano Ronaldo și pe Sergio Ramos. 

“A fost foarte emoționant pentru mine, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. Mai presus de toate, o văd ca pe o mare oportunitate. Pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept această experiență. Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românescă din familia mea îmi va aduce ceva special. 

Cariera mea a evoluat, iar la un moment dat mă gândeam încotro vreau să merg. Am văzut interesul echipei naționale a României și faptul că mă considerau un proiect de viitor. Originea mea e mixtă. Tatăl meu este musulman, iar bunica, după cum am spus, este născută în Dorohoi. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, pentru că știa că România poate scoate la iveală o altă latură a mea. Am discutat mult în familie despre această decizie, o așteptam cu nerăbdare, iar acum sunt aici, foarte entuziasmat. 

Din păcate, nu vorbesc încă limba română, dar mi-au dat un dicționar să învăț. Încerc să fiu eu însumi. Indiferent de limba pe care o vorbim pe teren există o singură limbă – fotbalul. Acolo toți vorbim aceeași limbă“, a spus fundașul central, într-un interviu pentru FRF TV. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
Observator
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
Fanatik.ro
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
23:27
EXCLUSIVLouis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională: „Îmi dă încredere. Nu a fost o vară ușoară”
23:19
EXCLUSIVIanis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial”
22:50
România – Moldova 2-1. Test reușit înaintea confruntării cu Austria. Ianis Hagi și Louis Munteanu au marcat
22:41
Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România: „Mare lejeritate”
22:15
LIVE SCORECipru – Bosnia 1-2 şi Austria – San Marino 6-0 se joacă ACUM, în grupa de calificare a României
22:09
Moment încins în România – Moldova. Ionuţ Radu a protestat după ce oaspeţii au egalat
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 5 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 6 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor