Gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în primul meci la naționala României, cu Moldova - Antena Sport

Camerele TV au surprins gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în România – Moldova. Fundașul născut în Israel, cu origini românești, debutează sub „tricolor”, el fiind titular în amicalul de pe Arena Națională.
După partida cu Moldova, România își va îndrepta toată atenția către duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Meciul de duminică va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în primul meci la naționala României
Lisav Eissav a fost titularizat de Mircea Lucescu în duelul cu Moldova. La intonarea imnului, tânărul fundaș central de 20 de ani s-a „conformat” și a pus mâna la inimă, așa cum au procedat și coechipierii lui.
Totuși, pe imagini se poate observa faptul că Eissat nu a intonat tot imnul României, așa cum au făcut ceilalți „tricolori”, fiind în unele moment și reținut, probabil și pentru faptul că nu vorbește limba română.
Echipele de start:
ROMÂNIA: Radu – Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț – Dragomir, Screciu, Hagi-cpt. – Moruțan, L. Munteanu, Baiaram.
Rezerve: Târnovanu, Sava – Ciubotaru, Ghiță, M. Marin, Dobre, Chipciu, Bîrligea, Miculescu, Mihăilă, R. Marin, F. Tănase, Man, Cîrjan, Racovițan
Selecționer: Mircea Lucescu
MOLDOVA : Avram – Forov, Baboglo, Cărciun, Dumbrăvanu, Reabciuk – Rață – Peciun, Postolachi, Bors – Damașcan
Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Ghheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari
Selecționer: Lilian Popescu
Ce a spus Lisav Eissat după convocarea la națională
Fundașul de 20 de ani a dezvăluit că originile sale românești se trag de la bunica sa, care este din Dorohoi. Un alt membru al familiei, tatăl său, a fost cel care a avut un cuvânt important de spus atunci când a acceptat convocarea lui Mircea Lucescu. În ceea ce privește jucătorii preferați, Eissat i-a numit pe Cristiano Ronaldo și pe Sergio Ramos.
“A fost foarte emoționant pentru mine, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. Mai presus de toate, o văd ca pe o mare oportunitate. Pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept această experiență. Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românescă din familia mea îmi va aduce ceva special.
Cariera mea a evoluat, iar la un moment dat mă gândeam încotro vreau să merg. Am văzut interesul echipei naționale a României și faptul că mă considerau un proiect de viitor. Originea mea e mixtă. Tatăl meu este musulman, iar bunica, după cum am spus, este născută în Dorohoi. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, pentru că știa că România poate scoate la iveală o altă latură a mea. Am discutat mult în familie despre această decizie, o așteptam cu nerăbdare, iar acum sunt aici, foarte entuziasmat.
Din păcate, nu vorbesc încă limba română, dar mi-au dat un dicționar să învăț. Încerc să fiu eu însumi. Indiferent de limba pe care o vorbim pe teren există o singură limbă – fotbalul. Acolo toți vorbim aceeași limbă“, a spus fundașul central, într-un interviu pentru FRF TV.
