Gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în primul meci la naționala României, cu Moldova - Antena Sport

MOLDOVA : Avram – Forov, Baboglo, Cărciun, Dumbrăvanu, Reabciuk – Rață – Peciun, Postolachi, Bors – Damașcan

Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Ghheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari

Selecționer: Lilian Popescu

Ce a spus Lisav Eissat după convocarea la națională

Fundașul de 20 de ani a dezvăluit că originile sale românești se trag de la bunica sa, care este din Dorohoi. Un alt membru al familiei, tatăl său, a fost cel care a avut un cuvânt important de spus atunci când a acceptat convocarea lui Mircea Lucescu. În ceea ce privește jucătorii preferați, Eissat i-a numit pe Cristiano Ronaldo și pe Sergio Ramos.

“A fost foarte emoționant pentru mine, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. Mai presus de toate, o văd ca pe o mare oportunitate. Pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept această experiență. Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românescă din familia mea îmi va aduce ceva special.

Cariera mea a evoluat, iar la un moment dat mă gândeam încotro vreau să merg. Am văzut interesul echipei naționale a României și faptul că mă considerau un proiect de viitor. Originea mea e mixtă. Tatăl meu este musulman, iar bunica, după cum am spus, este născută în Dorohoi. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, pentru că știa că România poate scoate la iveală o altă latură a mea. Am discutat mult în familie despre această decizie, o așteptam cu nerăbdare, iar acum sunt aici, foarte entuziasmat.

Din păcate, nu vorbesc încă limba română, dar mi-au dat un dicționar să învăț. Încerc să fiu eu însumi. Indiferent de limba pe care o vorbim pe teren există o singură limbă – fotbalul. Acolo toți vorbim aceeași limbă“, a spus fundașul central, într-un interviu pentru FRF TV.