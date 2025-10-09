Casa lui Vinicius a luat foc! Pompierii au intervenit să stingă incendiul din vila starului de la Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Casa lui Vinicius a luat foc! Pompierii au intervenit să stingă incendiul din vila starului de la Real Madrid

Publicat: 9 octombrie 2025, 16:37

Maşina de pompieri din faţa vilei lui Vinicius / Marca

Un incendiu a izbucnit la casa lui Vinicius dintr-o zonă rezidenţială a Madridului. Tavanul saunei starului de la Real Madrid a luat foc şi a ars complet, potrivit presei din Spania.

Primul apel la 112 a fost făcut în jurul orei 11:00, iar două autospeciale au ajuns la faţa locului, reuşind să împiedice ca focul să se răspândească.

Casa lui Vinicius din Madrid a luat foc

Fumul a acaparat două etaje ale casei lui Vinicius, potrivit celor de la marca.com. Din fericire, nu există persoane rănite sau intoxicate cu fum. De asemenea, starul lui Real Madrid nu se afla acasă în momentul în care a izbucnit incendiul.

Potrivit primelor investigaţii, incendiul a fost provocat de o problemă de natură electrică. În jurul prânzului, pompierii au părăsit casa lui Vinicius, după ce au reuşit să stingă incendiul.

Vinicius se află în acest moment la Seul, alături de echipa naţională a Braziliei. Vineri, la prânz, echipa lui Carlo Ancelotti va disputa un meci amical împotriva Coreei de Sud, urmând ca pe 14 octombrie să întâlnească Japonia.

