Louis Munteanu, primul gol la naţionala României! Atacantul lui CFR Cluj a deschis scorul cu Moldova - Antena Sport

Louis Munteanu şi-a trecut în cont primul său gol pentru naţionala României. Titularizat de Mircea Lucescu în meciul amical cu Moldova, atacantul celor de la CFR Cluj a avut nevoie de doar câteva minute pentru a marca.
În minutul 12, Munteanu l-a învins pe Avram cu o lovitură de cap, după o fază în care au fost implicaţi şi Ianis Hagi şi Olimpiu Moruţan.
Louis Munteanu a marcat primul său gol la naţionala României
Cu 20 de selecţii la naţionala de tineret a României, Louis Munteanu se află la a doua partidă în tricoul reprezentativei de seniori. El a mai jucat pentru România în meciul din octombrie 2023, contra Belarusului, scor 0-0, sub comanda lui Edi Iordănescu.
La începutul acestei campanii de calificare, dar şi în Nations League, Munteanu a fost fie accidentat, fie la naţionala de tineret, pentru pregătirea turneului final care a avut loc în iunie.
În debutul meciului cu Moldova, Ianis Hagi a bătut scurt un corner pentru Olimpiu Moruţan, iar acesta a centrat perfect pentru Munteanu, care l-a învins cu o lovitură de cap pe Avram, portarul Moldovei.
- 5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Louis Munteanu, potrivit transfermarkt.com
- 2 goluri în 13 meciuri a marcat Louis Munteanu în acest început de sezon pentru CFR Cluj
