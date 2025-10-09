Louis Munteanu, primul gol la naţionala României! Atacantul lui CFR Cluj a deschis scorul cu Moldova - Antena Sport

Închide meniul
Louis Munteanu, primul gol la naţionala României! Atacantul lui CFR Cluj a deschis scorul cu Moldova

Home | Fotbal | Echipa naţională | Louis Munteanu, primul gol la naţionala României! Atacantul lui CFR Cluj a deschis scorul cu Moldova

Louis Munteanu, primul gol la naţionala României! Atacantul lui CFR Cluj a deschis scorul cu Moldova

Publicat: 9 octombrie 2025, 21:33

Louis Munteanu, primul gol la naţionala României! Atacantul lui CFR Cluj a deschis scorul cu Moldova

Louis Munteanu / Sport Pictures

Louis Munteanu şi-a trecut în cont primul său gol pentru naţionala României. Titularizat de Mircea Lucescu în meciul amical cu Moldova, atacantul celor de la CFR Cluj a avut nevoie de doar câteva minute pentru a marca.

În minutul 12, Munteanu l-a învins pe Avram cu o lovitură de cap, după o fază în care au fost implicaţi şi Ianis Hagi şi Olimpiu Moruţan.

Louis Munteanu a marcat primul său gol la naţionala României

Cu 20 de selecţii la naţionala de tineret a României, Louis Munteanu se află la a doua partidă în tricoul reprezentativei de seniori. El a mai jucat pentru România în meciul din octombrie 2023, contra Belarusului, scor 0-0, sub comanda lui Edi Iordănescu.

La începutul acestei campanii de calificare, dar şi în Nations League, Munteanu a fost fie accidentat, fie la naţionala de tineret, pentru pregătirea turneului final care a avut loc în iunie.

În debutul meciului cu Moldova, Ianis Hagi a bătut scurt un corner pentru Olimpiu Moruţan, iar acesta a centrat perfect pentru Munteanu, care l-a învins cu o lovitură de cap pe Avram, portarul Moldovei.

  • 5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Louis Munteanu, potrivit transfermarkt.com
  • 2 goluri în 13 meciuri a marcat Louis Munteanu în acest început de sezon pentru CFR Cluj
