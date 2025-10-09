Cătălin Cîrjan, copleșit de emoții înaintea primului meci la națională: „Îmi trăiesc visul” - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a oferit o reacție emoționantă înaintea primului meci la echipa națională. Căpitanul lui Dinamo e rezervă în amicalul României cu Moldova.

Cătălin Cîrjan a fost convocat în premieră la naționala mare, pentru „dubla” din această lună. După partida cu Moldova, „tricolorii” vor înfrunta Austria, în preliminariile World Cup 2026, meciul urmând să fie duminică, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Cătălin Cîrjan, copleșit de emoții înaintea primului meci la națională

Cătălin Cîrjan a dezvăluit că sunt șanse să prindă minute în amicalul cu Moldova, lucru pe care i l-a spus Mircea Lucescu în vestiar, înaintea partidei. Tânărul mijlocaș speră ca „tricolorii” să obțină victoria, pentru a avea moral bun înaintea meciului cu Austria.

„E o seară specială pentru mine, îmi doream foarte mult, aștept cu nerăbdare să intru, dacă voi primi această șansă. Nu pot să spun că mă așteptam, dar îmi doream să stau cu picioarele pe pământ. Sunt aici acum, îmi trăiesc visul.

Ne-a spus și nouă în vestiar, sunt pregătit, dacă voi primi această șansă, voi intra să mă bucur de fotbal. Chiar dacă e meci amical, e important să câștigăm, ne-ar da un moral bun pentru meciul cu Austria.