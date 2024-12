Edi Iordănescu, antrenorul anului după performanţa României la EURO 2024: "Am simţit că am unit din nou românii" - Antena Sport

Edi Iordănescu, la Gala Fanatik / Antena Sport Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, a fost desemnat antrenorul român al anului 2024, după prestaţia echipei naţionale de la EURO 2024. Tricolorii au obţinut calificarea în optimi de pe primul loc al grupei şi au încheiat parcursul din Germania în optimile de finală, după meciul cu Olanda. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ La scurt timp după Campionatul European, Edi Iordănescu a anunţat că nu va mai continua la echipa naţională a României. În cele din urmă, banca tricolorilor a fost preluată de Mircea Lucescu. Edi Iordănescu, despre parcursul României la EURO 2024: „Simt că asta e cea mai mare realizare” Edi Iordănescu le-a mulţumit tuturor celor care au contribuit la succesul echipei naţionale din această vară, de la jucători, staff şi federaţie, până la fani: „Trebuie să spun cu sinceritate, chiar dacă sunt mândru de acest premiu, nu îmi aparţine în totalitate. Acest premiu simt că trebuie să îl împart cu persoane care sunt în sufletul meu şi mă gândesc în mod special la componenţii echipei naţionale, la toţi băieţii care au contribuit, la toţi cu care am lucrat. Trebuie să îi amintesc pe colegii mei din staff-ul tehnic, care cu siguranţă au dat plus valoare muncii noastre. Mă gândesc la toţi cei care au fost în spatele echipei naţionale şi vă spun cu sinceritate că în doi ani şi jumătate am cunoscut oameni de mare calitate, atât profesională, cât şi umană. Mă gândesc la echipa federală, în frunte cu domnul preşedinte. Mă gândesc şi la oamenii din media, au fost şi critici, nu au fost uşor de digerat, au fost momente grele, dar cu siguranţă munca noastră a fost mai bună şi datorită lor. Reclamă

Mulţumesc celor care au contribuit indirect la această performanţă deosebită pentru echipa naţională şi pentru România şi aici mă gândesc la antrenorii care au lucrat la echipa mea, la cei care i-au format, la familiile lor.

Edi Iordănescu: „Am dat un restart fotbalului românesc. Au fost vremuri grele”

Şi nu în ultimul rând aş menţiona suporterii echipei naţionale a României. Am simţit atunci când a fost mai greu şi mai important parcă ne-au împins din spate şi am simţit mult mai mult decât ei îşi imaginează.

Pentru mine, pe lângă performanţa sportivă, cea mai mare realizare a fost că am simţit că am unit din nou românii, atât de mulţi din toate colţurile lumii, plus cei care au venit în Germania. I-am făcut fericiţi şi simt că asta e cea mai mare realizare, am dat un restart fotbalului românesc, pentru că au fost vremuri grele, vremuri triste.

În ceea ce mă priveşte pe mine, nu ştiu încotro voi merge, dar indiferent unde voi fi, acest premiu mă stimulează, însă vine la pachet cu o obligaţie foarte mare, aceea de a munci şi mai mult şi mai eficient şi de a face cinste românilor şi României, oriunde voi fi”, a declarat Edi Iordănescu, la Gala Fanatik.

