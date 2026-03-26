Florin Răducioiu, dezamăgit după ce România a ratat șansa de a merge la World Cup 2026: „Prea puțin”

Naționala de fotbal a României a ratat ultima șansă de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, după ce a fost învinsă cu scorul de 1-0 de selecționata antrenată de Vicenzo Montella.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un adevărat „infern” produs de suporterii turci la Istanbul, tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu nu au găsit drumul spre gol, ba mai mult, au încasat unul după pauză, singurul care a și făcut diferența pe tabelă.

Florin Răducioiu a remarcat lipsa forței ofensive

România va urmări un nou Campionat Mondial de la televizor, după ce tricolorii au ratat șansa de calificare în finala barajului pentru turneul final de anul acesta.

Prezent la Istanbul pentru a-i susține pe tricolori, Florin Răducioiu nu a fost impresionat de forța Turciei, dar a remarcat lipsa de luciditate la nivel ofensiv a României.

„Dezamăgirea e mare, pentru că nu ne-am atins obiectivul. Ratăm o calificare din nou foarte importantă, după atâția ani nu reușim încă să mergem la Mondiale. Referitor la joc, o repriză foarte bună din punct de vedere defensiv, am fost o echipă foarte atentă, concentrată, impecabili, dar din păcate, ofensiv nu am contat, mai pe tot parcursul meciului.