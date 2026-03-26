Florin Răducioiu, dezamăgit după ce România a ratat șansa de a merge la World Cup 2026: „Prea puțin”

Naționala de fotbal a României a ratat ultima șansă de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, după ce a fost învinsă cu scorul de 1-0 de selecționata antrenată de Vicenzo Montella.
Într-un adevărat „infern” produs de suporterii turci la Istanbul, tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu nu au găsit drumul spre gol, ba mai mult, au încasat unul după pauză, singurul care a și făcut diferența pe tabelă.
Florin Răducioiu a remarcat lipsa forței ofensive
România va urmări un nou Campionat Mondial de la televizor, după ce tricolorii au ratat șansa de calificare în finala barajului pentru turneul final de anul acesta.
Prezent la Istanbul pentru a-i susține pe tricolori, Florin Răducioiu nu a fost impresionat de forța Turciei, dar a remarcat lipsa de luciditate la nivel ofensiv a României.
„Dezamăgirea e mare, pentru că nu ne-am atins obiectivul. Ratăm o calificare din nou foarte importantă, după atâția ani nu reușim încă să mergem la Mondiale. Referitor la joc, o repriză foarte bună din punct de vedere defensiv, am fost o echipă foarte atentă, concentrată, impecabili, dar din păcate, ofensiv nu am contat, mai pe tot parcursul meciului.
Repriza a doua am încercat să avansăm mai mult, să încercăm să atacăm, nu am reușit, am avut o bară, dar prea puțin pentru a obține această victorie. Am avut multă teamă de această echipă a Turciei, care este o echipă bună, dar nu m-a impresionat mult. Au jucat mai bine în a doua repriză, ai noștri nu au mai fost așa de atenți și concentrați.
Sunt dezamăgit, prea puțin pentru a putea avea pretenții de calificare mai departe”, a declarat acesta.
- “Dezamăgire incredibilă”. Ionuţ Radu, cu lacrimi în ochi după Turcia – România 1-0: “Trebuie să o luăm de la capăt”
- Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena
- Nicolae Stanciu a lovit bara în Turcia – România! Ocazie uriaşă pentru tricolori la Istanbul
- Arda Guler, pasă de geniu în Turcia – România! Kadioglu a deschis scorul după un assist superb al vedetei de la Real Madrid
- Ianis Hagi, ocazie uriaşă ratată în Turcia – România. Fiul “Regelui”, aproape de gol imediat după deschiderea de scor