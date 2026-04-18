Gică Popescu l-a sunat pe Gică Hagi, după anunțul lui Răzvan Burleanu. Ce se va întâmpla cu Ianis Hagi la națională

Viviana Moraru Publicat: 18 aprilie 2026, 19:16

Gică Popescu l-a sunat pe Gică Hagi, după anunțul lui Răzvan Burleanu. Președintele FRF a transmis, după ședința Comitetului Executiv, că va începe negocierile cu „Regele” pentru ca acesta să preia naționala.

În ziua în care Răzvan Burleanu a anunțat acest lucru, Gică Popescu l-a contactat pe Gică Hagi. „Baciul” a transmis însă că nu cunoaște detalii privind negocierile dintre președintele FRF și „Rege”.

Gică Popescu a oferit declarații și despre ce se va întâmpla cu Ianis Hagi, la echipa națională, după venirea lui Gică Hagi ca selecționer. „Baciul” s-a declarat convins de faptul că „Regele” nu va face nicio diferență, amintind de presiunea de care avea parte fiul acestuia, în perioada în care evolua la Farul și-l avea antrenor pe tatăl lui.

„Am vorbit cu Gică acum două zile. L-am întrebat ce face, așa cu subînțeles. Mi-a zis că face bine, cu familia, nu mi-a zis absolut nimic dacă negociază dacă urmează să negocieze. Și nici bu vreau să știu, poate apare ceva în presă și se gândește pe mine.

Ar fi o presiune pentru toți jucătorii. Gică nu va face diferență între Ianis și ceilalți jucători. O știe și el, presiunea pe care a avut-o când jucat la Farul, nu a avut-o la niciun alt club la care a jucat.

Eu îmi doresc din tot sufletul să fie la echipa națională, o merită, știu cât a iubit ca jucător echipa națională, dar și acum. E momentul să facă pasul. A câștigat tot ce avea de câștigat la Farul și echipa națională are nevoie de Gică”, a declarat Gică Popescu.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Observator
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Noul transfer e în drum spre Bănie
Fanatik.ro
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Noul transfer e în drum spre Bănie
20:12

Jose Mourinho a început să râdă când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid. Răspunsul savuros oferit
19:35

LIVE VIDEOBuriram United – Shabab Al-Ahli 0-1. Bogdan Planic se luptă pentru semifinalele Ligii Campionilor Asiei
19:27

Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (21:00). Echipele de start! Kopic țintește victoria în fața liderului
19:20

LIVE TEXTEsbjerg – CSM București se joacă ACUM, în sferturile Champions League. Gloria Bistrița, eșec la limită cu Brest
19:07

Lista uriaşă din istoria World Cup unde Messi nu şi-a făcut loc, dar în care apar Mbappe, Ronaldo şi Kane!
18:58

Adrian Ilie, anunț despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: „A venit să-l ajute pe Gigi Becali”
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 5 Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real 6 Anunț șoc făcut de ITIA. O fostă campioană de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”