Gică Popescu l-a sunat pe Gică Hagi, după anunțul lui Răzvan Burleanu. Ce se va întâmpla cu Ianis Hagi la națională

Gică Popescu l-a sunat pe Gică Hagi, după anunțul lui Răzvan Burleanu. Președintele FRF a transmis, după ședința Comitetului Executiv, că va începe negocierile cu „Regele” pentru ca acesta să preia naționala.
În ziua în care Răzvan Burleanu a anunțat acest lucru, Gică Popescu l-a contactat pe Gică Hagi. „Baciul” a transmis însă că nu cunoaște detalii privind negocierile dintre președintele FRF și „Rege”.
Gică Popescu a oferit declarații și despre ce se va întâmpla cu Ianis Hagi, la echipa națională, după venirea lui Gică Hagi ca selecționer. „Baciul” s-a declarat convins de faptul că „Regele” nu va face nicio diferență, amintind de presiunea de care avea parte fiul acestuia, în perioada în care evolua la Farul și-l avea antrenor pe tatăl lui.
„Am vorbit cu Gică acum două zile. L-am întrebat ce face, așa cu subînțeles. Mi-a zis că face bine, cu familia, nu mi-a zis absolut nimic dacă negociază dacă urmează să negocieze. Și nici bu vreau să știu, poate apare ceva în presă și se gândește pe mine.
Ar fi o presiune pentru toți jucătorii. Gică nu va face diferență între Ianis și ceilalți jucători. O știe și el, presiunea pe care a avut-o când jucat la Farul, nu a avut-o la niciun alt club la care a jucat.
Eu îmi doresc din tot sufletul să fie la echipa națională, o merită, știu cât a iubit ca jucător echipa națională, dar și acum. E momentul să facă pasul. A câștigat tot ce avea de câștigat la Farul și echipa națională are nevoie de Gică”, a declarat Gică Popescu.
