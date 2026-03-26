Gică Popescu ştie ce le-a lipsit “tricolorilor”, după înfrângerea cu Turcia: “Pentru a fi la Mondial, avem nevoie de asta”

Gică Popescu a oferit prima reacţie, după ce Turcia a învins România, scor 1-0. “Tricolorii” au fost eliminaţi de la baraj şi au ratat şi ultima şansă pe care o mai aveau pentru a se califica la World Cup 2026, turneu care va fi live exclusiv în Universul Antena.
Gică Popescu a analizat jocul naţionalei şi a transmis că pentru a se califica la un turneu final mondial, “tricolorii” trebuiau să învingă şi naţionale puternice. “Baciul” a subliniat că naţionala lui Mircea Lucescu avea nevoie de o altă abordare, pentru a reuşi să obţină calificarea în finala play-off-ului.
Gică Popescu, prima reacţie după Turcia – România 1-0
Gică Popescu s-a declarat extrem de dezamăgit de eşecul suferit de România la Istanbul. Acesta a transmis că după ratarea calificării la World Cup 2026, trebuie trase concluziile corecte, pentru a începe un nou proiect la echipa naţională.
“Acelaşi sentiment pe care îl au toţi românii, de dezamăgire. Speram într-un examen de maturitate al echipei naţionale, după parcursul bun de la European. Speram într-o evoluţie mult mai bună în acest parcurs către Mondiale. Din păcate, nu ne-am ridicat la nivelul adversarilor noştri.
Mă aşteptam, sincer, la o evoluţie mult mai bună din partea adversarilor noştri. O echipă cu mulţi jucători la cluburi importante, am început foarte bine meciul, am avut două ocazii foarte bune. În repriza a doua, nu am mai avut abordarea pe care am avut-o la început. După marcarea golului, Turcia a preluat controlul meciului, mult mai multă posesie. Noi, având decât acea bară a lui Stanciu, pe final de meci. Cred că am făcut foarte puţin pentru a trece de o echipă a Turciei care a jucat şi acasă.
Pentru a juca la un Mondial ai nevoie să treci şi de echipe mai valoroase decât cele pe care le-am învins în preliminarii sau în meciurile avute până acum. Turcia e una dintre echipele valoroase. Din păcate, nu a fost să fie, va trebui să aşteptăm alţi patru ani. Sper, totuşi, să ajungem la un Mondial şi cu această echipă naţională.
De fiecare dată când pierdeam o calificare, spuneam că începe o nouă eră, un nou proiect. Din păcate, fiecare proiect pe care am încercat să-l ducem la bun sfârşit a fost unul ratat. Sper ca de data aceasta să tragem concluziile corecte după pierderea calificării şi să facem un proiect pe care nu l-am făcut până acum. Tot bâjbâim, ba schimbăm antrenorul, ba jucătorii nu sunt la nivelul cel mai valoros. Cred că echipa noastră ar fi putut să câştige acest joc dacă aveam o altă abordare.
Ăsta e nivelul în momentul în care joci un meci decisiv pentru o calificare la Mondial. Ei sunt recunoscuţi ca un public cu presiune foarte mare. Ne uităm la campionatul Turciei la TV, există mereu această presiune. Când vorbim de performanţă, trebuie să te aştepţi la un public agresiv aşa cum a fost în seara aceasta.
(N.r. Despre Gică Hagi) Am comentat pe parcursul întregului meci, dezamăgit şi el cum sunt toţi ceilalţi români”, a declarat Gică Popescu, pentru AntenaSport, după Turcia – România 1-0.
- Slovacia – România e live în Universul Antena (marţi, 21:45), după ratarea calificării la World Cup 2026
- Răzvan Marin a spus ce s-a întâmplat în vestiarul României, după eşecul cu Turcia: “Asta cred că va face domnul Lucescu”
- Marius Șumudică a desființat naționala României, după 0-1 cu Turcia. Atac la adresa lui Mircea Lucescu
- Vincenzo Montella, cuvinte uriaşe pentru Mircea Lucescu după Turcia – România 1-0: “Un mare antrenor”
- “Schimbă-i la pauză, mă”. Gigi Becali a făcut praf naţionala, după eşecul cu Turcia: “Erau prea slabi”