Gică Popescu ştie ce le-a lipsit “tricolorilor”, după înfrângerea cu Turcia: “Pentru a fi la Mondial, avem nevoie de asta”

Gică Popescu a oferit prima reacţie, după ce Turcia a învins România, scor 1-0. “Tricolorii” au fost eliminaţi de la baraj şi au ratat şi ultima şansă pe care o mai aveau pentru a se califica la World Cup 2026, turneu care va fi live exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu a analizat jocul naţionalei şi a transmis că pentru a se califica la un turneu final mondial, “tricolorii” trebuiau să învingă şi naţionale puternice. “Baciul” a subliniat că naţionala lui Mircea Lucescu avea nevoie de o altă abordare, pentru a reuşi să obţină calificarea în finala play-off-ului.

Gică Popescu s-a declarat extrem de dezamăgit de eşecul suferit de România la Istanbul. Acesta a transmis că după ratarea calificării la World Cup 2026, trebuie trase concluziile corecte, pentru a începe un nou proiect la echipa naţională.

“Acelaşi sentiment pe care îl au toţi românii, de dezamăgire. Speram într-un examen de maturitate al echipei naţionale, după parcursul bun de la European. Speram într-o evoluţie mult mai bună în acest parcurs către Mondiale. Din păcate, nu ne-am ridicat la nivelul adversarilor noştri.

Mă aşteptam, sincer, la o evoluţie mult mai bună din partea adversarilor noştri. O echipă cu mulţi jucători la cluburi importante, am început foarte bine meciul, am avut două ocazii foarte bune. În repriza a doua, nu am mai avut abordarea pe care am avut-o la început. După marcarea golului, Turcia a preluat controlul meciului, mult mai multă posesie. Noi, având decât acea bară a lui Stanciu, pe final de meci. Cred că am făcut foarte puţin pentru a trece de o echipă a Turciei care a jucat şi acasă.