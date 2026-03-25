Imagini de la antrenamentul naţionalei României. Ionuţ Radu s-a antrenat normal

Înainte de Turcia – România, Ionuț Radu (28 de ani) a dat emoţii naţionalei României după ce s-a accidentat la echipa de club. Iniţial s-a spus că nu va juca, apoi după ce a făcut un RMN, medicii de la Celta şi-au dat ok-ul să facă deplasarea pentru meciul cu Turcia.
Totuşi, rămâne întrebarea: e capabil să joace Ionuț Radu, joi (ora 19:00), la Istanbul? Momentan nici Mircea Lucescu nu a dat un răspun categoric. „Până mâine nu știe niciunul dintre noi ce echipă va intra pe teren. Ne antrenăm acum, La revedere!”, s-a rezumat să spună Lucescu înainte de meci.
Cât privelte situaţia medicală a jucătorului? La ultimul antrenament, din Trucia, premergător meciului, el s-a antrenat normal, alături de colegi, semn că nu sunt probleme cu el din punct de vedere fizic. Rămâne însă de văzut dacă Mircea Lucescu va alege să forţeze cu el contra Turciei.
