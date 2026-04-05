Mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu din partea echipei naţionale: “Scorul de pe tabelă nu mai contează”

Mircea Lucescu se află în comă la Spitalul Universitar, iar echipa naţională a României a venit cu un mesaj de susţinere pentru unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului.

Familia antrenorului de 80 de ani a ajuns la spital deja, unde este aşteptat şi Răzvan Lucescu, fiul său. Pe lângă membri familiei, “Il Luce” a fost vizitat și de Marius Șumudică, fostul său elev de la Rapid, dar și de Mihai Stoichiță.

Mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu

“Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”, e mesajul de susţinere al naţionalei de fotbal a României.