Mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu din partea echipei naţionale: “Scorul de pe tabelă nu mai contează”

Mircea Lucescu se află în comă la Spitalul Universitar, iar echipa naţională a României a venit cu un mesaj de susţinere pentru unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului.
Familia antrenorului de 80 de ani a ajuns la spital deja, unde este aşteptat şi Răzvan Lucescu, fiul său. Pe lângă membri familiei, “Il Luce” a fost vizitat și de Marius Șumudică, fostul său elev de la Rapid, dar și de Mihai Stoichiță.
Mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu
“Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.
Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”, e mesajul de susţinere al naţionalei de fotbal a României.
Mihai Stoichiţă, devastat după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
La ieșirea din spital, Mihai Stoichiţă nu a vrut să ofere detalii amănunțite de ordin medical, recunoscând că nu vrea să dea vreo informație falsă. Totuși, Stoichiță a spus că în momentul de față, Lucescu nu poate vorbi. În plus, oficialul a apelat la divinitate în momentul în care a făcut referire la starea medicală a fostului selecționer.
“Vești nu pot să dau, că nu am discutat cu nimeni. Doar am stat cu el vreo 5 minute acolo, el care nu răspunde la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu.
Nu poate să vorbească. E în stare indusă, probabil, ca să ajute, știu eu. Nu știu cum să îi spun că nu mă pricep. Am stat și m-am uitat la el și atât, nimic altceva. Nu pot să dau nicio declarație, pentru că aș spune o prostie probabil. Trebuie să aibă zile, asta e important, altceva nu.
Oricine ar fi fost, te doare, mai ales când ai avut relații cu el. Noi am fost și adversari, și prieteni în același timp. Nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. (n.r. I-ați spus ceva?) Nu i-am spus nimic, doar l-am atins.
Sigur că e conectat la aparate, are o îngrijire extraordinară, se vede că cineva e tot timpul care controlează. Nu am vorbit cu niciun medic. Să dea Dumnezeu să îi fie bine, să trăiască, să fie în continuare lângă noi. (n.r. Vine și domnul Burleanu astăzi?) O să-l anunț eu acum, e îngrijorat și el. Speranța moare ultima“, a spus Stoichiță.
