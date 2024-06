Mircea Lucescu, mesaj despre Edi Iordănescu, de ziua selecţionerului: "Să-l sărbătorim mâine"! Ce a spus despre meciul cu Ucraina - Antena Sport

Mai multe persoane s-au fotografiat cu Gică Hagi. De asemenea, atunci când a apărut Mircea Lucescu, românii i-au zâmbit reputatului tehnician român.

Gică Hagi îl va vedea din tribune pe fiul său, Ianis, după ce a scris istorie pentru România la Campionatele Mondiale şi Europene.

Gică Hagi speră ca România să aibă un parcurs cât mai bun la turneul final. Primul pas ar fi obţinerea calificării în optimile de finală.

România are şansa să se califice şi de pe locul 3 în grupă. Naţionala lui Edi Iordănescu va debuta luni, de la ora 16:00, cu Ucraina la Campionatul European. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Programul din grupa României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: ROMÂNIA – Ucraina, Munchen

17 iunie, ora 19:00: Belgia – Slovacia, Frankfurt

22 iunie, ora 16:00: Slovacia – Ucraina, Dusseldorf

22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMÂNIA, Koln

26 iunie, ora 19:00: Slovacia – ROMÂNIA, Frankfurt

26 iunie, ora 19:00: Belgia – Ucraina, Stuttgart

Mesajul lui Edi Iordănescu înainte de debutul României la EURO 2024!

„În pragul debutului României la EURO 2024, vreau să vă împărtășesc entuziasmul și determinarea echipei noastre. Știm că fiecare dintre voi trăiește cu sufletul alături de noi aceste momente pline de emoție.

Misiunea noastră, mai presus de orice obiectiv, este să aducem bucurie în inimile românilor. Am ajuns aici prin muncă, pasiune și sacrificiu. Am pregătit totul cu energie pozitivă și responsabilitate, pentru a obține maximum din această experiență extraordinară. Fiecare jucător este pregătit, echipa este pregătită. Dacă vom reuși să ne îndeplinim visul, nu va fi o surpriză pentru mine. Iar dacă lucrurile nu vor merge cum ne dorim, responsabilitatea îmi revine în totalitate. Dar am convingerea că suntem gata de luptă!