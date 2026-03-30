Mircea Sandu, reacție dură după ce Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul naționalei: „A exagerat un pic”

Mandatul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale de fotbal a României a ajuns la final, după ce tehnicianul în vârstă de 80 de ani a avut probleme medicale serioase în cantonamentul dinaintea meciului cu Slovacia.

Mircea Sandu a vorbit despre pățania selecționerului și a transmis că acesta a făcut o greșeală în momentul în care a luat decizia de a reveni pe banca tricoloră.

Mircea Sandu, sfat pentru Mircea Lucescu: „Vârsta nu te iartă”

Mircea Lucescu a produs panică sâmbătă în cantonamentul echipei naționale, când a avut nevoie de asistență medicală de urgență după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice.

Situația a fost comentată de Mircea Sandu, iar fostul președinte al Federației Române de Fotbal a avut un sfat pentru tehnicianul care va împlini anul acesta vârsta de 81 de ani.

„Am citit (n.r. despre ce a pățit Lucescu). Am vorbit cu un prieten apropiat de-al lui ca să mă informez. Eu cred că a exagerat un pic încercând să dea o mână de ajutor fotbalului românesc încă o dată.