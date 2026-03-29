Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Eduard Ionescu şi Andreea Dragoman, românii prezenţi la Cupa Mondială

Cupa Mondială revine la Macao, în China, în perioada 30 martie – 5 aprilie, unde vor fi prezenţi cei mai puternici sportivi de simplu din lume pentru unul dintre cele mai prestigioase titluri din tenisul de masă.

4 români la Cupa Mondială de la Macao

48 de jucătoare şi 48 de jucători vor asigura spectacolul sportiv de la masa de joc, iar România va fi reprezentată de patru componenţi ai loturilor naţionale, alături de antrenorul Andrei Filimon: Bernadette Szocs (#25 mondial), Elizabeta Samara (#41 mondial), Eduard Ionescu (#45 mondial) şi Andreea Dragoman (#50 mondial).

La ediţia din 2025, Bernadette Szocs a avut cel mai lung parcurs dintre românii participanţi şi a jucat în faza optimilor de finală.

Cei 48 de sportivi din fiecare tablou vor fi împărţiţi în 16 grupe a câte 3, iar capii de serie vor fi stabiliţi conform clasamentului mondial. Câştigătorii celor 16 grupe se vor califica în stage 2, pe tabloul principal.

