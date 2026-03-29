Reacţia presei din Turcia după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenament

Dan Roșu Publicat: 29 martie 2026, 13:05

Reacţia presei din Turcia după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenament

Mircea Lucescu a fost dus de urgenţă la Spitalul Universitar din Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament, la Mogoşoaia.

Presa din Turcia a reacţionat imediat şi a scris despre fostul selecţioner al turcilor (2017-2019), cel care le-a fost rival pe 26 martie, în barajul pentru calificarea la World Cup 2026.

Turcii au scris despre problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu

”Antrenorului naționalei României, Mircea Lucescu, i s-a făcut rău în timpul ședinței de pregătire! A fost dus la spital”, a titrat Miliyet.

”Mircea Lucescu s-a prăbușit. A fost dus la spital”, au scris şi cei de la Haber. “Selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, a leșinat în timpul ședinței de pregătire de astăzi și a fost transportat la spital cu ambulanța”, au mai notat jurnaliștii turci.

Anunţul oficial făcut de Spitalul Universitar

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate” a anunțat unitatea medicală.

Medicii i-au recomandat selecționerului să nu facă deplasarea în Slovacia pentru partida de marţi.

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Citește și:
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Update Exclusiv
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Update Exclusiv
„S-a supărat pe noi că am chemat salvarea” Ce s-a întâmplat la Mogoșoaia, după ce i s-a făcut rău lui Lucescu
Reacţia lui Răzvan Burleanu după ce Mircea Lucescu a ajuns de urgenţă la Spitalul Universitar
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia: “Mai rămân”
„M-a sunat Răzvan să-mi spună” Neli Lucescu, după ce lui Mircea i s-a făcut rău în această dimineață
UPDATECine va sta pe bancă la Slovacia – România, marți seară în direct pe Antena 1
“Probabil aș fi câștigat”. George Russell, plin de frustrare după victoria din Japonia a colegului Kimi Antonelli
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 FotoMilionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o 3 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Decizia luată de Dinamo, după ce George Pușcaș a acuzat probleme medicale la debut. Ce urmează pentru atacant 6 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune