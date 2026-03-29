Reacţia presei din Turcia după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenament

Mircea Lucescu a fost dus de urgenţă la Spitalul Universitar din Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament, la Mogoşoaia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Turcia a reacţionat imediat şi a scris despre fostul selecţioner al turcilor (2017-2019), cel care le-a fost rival pe 26 martie, în barajul pentru calificarea la World Cup 2026.

Turcii au scris despre problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu

”Antrenorului naționalei României, Mircea Lucescu, i s-a făcut rău în timpul ședinței de pregătire! A fost dus la spital”, a titrat Miliyet.

”Mircea Lucescu s-a prăbușit. A fost dus la spital”, au scris şi cei de la Haber. “Selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, a leșinat în timpul ședinței de pregătire de astăzi și a fost transportat la spital cu ambulanța”, au mai notat jurnaliștii turci.

Anunţul oficial făcut de Spitalul Universitar

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate” a anunțat unitatea medicală.