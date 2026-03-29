Andrei Nicolae Publicat: 29 martie 2026, 13:29

Probabil aș fi câștigat. George Russell, plin de frustrare după victoria din Japonia a colegului Kimi Antonelli

George Russell, în timpul unui Grand Prix / Profimedia

George Russell s-a arătat extrem de frustrat pe ghinionul pe care l-a avut pe parcursul cursei din Japonia, care a fost câștigată de colegul său de la Mercedes, Kimi Antonelli. Deși împart același garaj, britanicul nu s-a arătat fericit de reușita italianului, concentrându-și discursul pe modul în care Safety Car-ul apărut după accidentul lui Bearman a apărut în cel mai prost moment pentru el.

Kimi Antonelli a câștigat duminică Marele Premiu al Japoniei și a devenit cel mai tânăr pilot din istorie care conduce clasamentul general din F1. Totuși, soarta cursei putea fi alta dacă nu ar fi fost accidentul lui Oliver Bearman din turul 22.

Incidentul s-a petrecut chiar la un tur distanță după ce Russell intrase la boxe și când Antonelli se afla pe primul loc. Astfel, italianul a profitat de Safety Car pentru a face și el schimbul de pneuri și nu și-a pierdut poziția, în timp ce colegul său s-a chinuit să mai câștige poziții după ce a pornit la restartul cursei de pe 5.

Aflat într-o luptă constantă cu Leclerc și Hamilton, Russell nu a putut încheia pe podium, fiind devansat de monegasc. După cursă, britanicul a spus că dacă nu ar fi intrat la boxe chiar cu un tur înainte de accidentul lui Bearman, atunci ar fi câștigat cursa în detrimentul colegului său. Ulterior, pilotul de 28 de ani a mărturist ce nu i-a mai mers bine chiar după restart.

(n.r. Nimic n-a părut că merge în favoarea ta) Nu. Dacă ar fi fost o diferență de un tur, probabil aș fi câștigat. E frustrant. Tot ce putea să meargă greșit, a mers greșit.

Evident, amândoi am început prost, startul meu a fost mai puțin slab; momentul Safety Car-ului; la restart (n.r. după ieșirea Safety Car-ului), am primit o limită de recoltare, ceea ce a însemnat că nu am putut să îmi reîncarc bateria, similar cu ce li s-a întâmplat altor piloți la start.

Nu am avut baterie la restart, Lewis m-a întrecut, după care am întâmpinat o altă problemă cu bateria când Charles a trecut de mine. Cum am spus, un tur diferență și am fi avut probabil o conversație foarte diferită“, a spus Russell, potrivit formula1.com.

Formula 1 va avea parte de o pauză forțată de amânarea Grand Prix-urilor din Bahrain și Arabia Saudită, după care va continua cu Marele Premiu de la Miami, care va avea loc în weekend-ul 1-3 mai.

