Suma pe care Barcelona o va încasa de la FIFA, după accidentarea lui Raphinha! Anunţul spaniolilor

Barcelona a primit o lovitură uriaşă în pauza internaţională, după ce Raphinha (29 de ani) s-a accidentat în meciul amical dintre Brazilia şi Franţa, disputat în Statele Unite şi câştigat de vicecampioana mondială în exerciţiu cu 2-1.

Vedeta catalanilor a evoluat doar 45 de minute în partida de pe Gillette Stadium, Carlo Ancelotti luând decizia de a-l scoate de pe teren pe Raphinha după ce a acuzat un probleme musculare.

Barcelona va fi despăgubită de FIFA după accidentarea lui Raphinha

În urma testelor medicale efectuate de Raphinha, Barcelona a confirmat că brazilianul a suferit o leziune la muşchiul ischiogambier drept, ceea ce înseamnă că acesta va fi indisponibil aproximativ 5 săptămâni. Absenţa este una importantă pentru echipa lui Hansi Flick, ţinând cont că finalul sezonului se apropie, iar Barcelona lutpă pentru titlul din La Liga, dar şi pentru câştigarea UEFA Champions League.

FIFA oferă despăgubiri echipelor care rămân fără jucători din cauza accidentărilor suferite la meciurile internaţionale, iar absenţa este mai lungă de 28 de zile. Astfel, începând cu 23 aprilie, Barcelona va primi câte 20,548 de euro pentru fiecare zi în care absentează Raphinha. Politica FIFA este de a oferi despăgubiri pentru cel mult 365 de zile de până la 7,5 milioane de euro.

Potrivit mundodeportivo.com, dacă Raphinha va reveni pe teren în week-end-ul 28-29 aprilie, atunci când vor trece cinci săptămâni de la amicalul cu Franţa, Barcelona ar urma să primească cel puţin 143.836 de euro.