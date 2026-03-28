Suma pe care Barcelona o va încasa de la FIFA, după accidentarea lui Raphinha! Anunţul spaniolilor

Barcelona a primit o lovitură uriaşă în pauza internaţională, după ce Raphinha (29 de ani) s-a accidentat în meciul amical dintre Brazilia şi Franţa, disputat în Statele Unite şi câştigat de vicecampioana mondială în exerciţiu cu 2-1.
Vedeta catalanilor a evoluat doar 45 de minute în partida de pe Gillette Stadium, Carlo Ancelotti luând decizia de a-l scoate de pe teren pe Raphinha după ce a acuzat un probleme musculare.
Barcelona va fi despăgubită de FIFA după accidentarea lui Raphinha
În urma testelor medicale efectuate de Raphinha, Barcelona a confirmat că brazilianul a suferit o leziune la muşchiul ischiogambier drept, ceea ce înseamnă că acesta va fi indisponibil aproximativ 5 săptămâni. Absenţa este una importantă pentru echipa lui Hansi Flick, ţinând cont că finalul sezonului se apropie, iar Barcelona lutpă pentru titlul din La Liga, dar şi pentru câştigarea UEFA Champions League.
FIFA oferă despăgubiri echipelor care rămân fără jucători din cauza accidentărilor suferite la meciurile internaţionale, iar absenţa este mai lungă de 28 de zile. Astfel, începând cu 23 aprilie, Barcelona va primi câte 20,548 de euro pentru fiecare zi în care absentează Raphinha. Politica FIFA este de a oferi despăgubiri pentru cel mult 365 de zile de până la 7,5 milioane de euro.
Potrivit mundodeportivo.com, dacă Raphinha va reveni pe teren în week-end-ul 28-29 aprilie, atunci când vor trece cinci săptămâni de la amicalul cu Franţa, Barcelona ar urma să primească cel puţin 143.836 de euro.
Raphinha va rata mai multe meciuri importante pentru Barcelona, printre care se numără şi cele trei dueluri cu Atletico Madrid, unul în La Liga şi două în sferturile de finală UEFA Champions League.
Pentru Barcelona urmează o perioadă de foc. Pe 4 aprilie, catalanii merg pe Metropolitano, pentru duelul din La Liga cu Atletico Madrid. Patru zile mai târziu, va fi rândul echipei lui Simeone să vină pe Camp Nou, de data aceasta în manşa tur a sferturilor de finală UEFA Champions League.
Barcelona este pe primul loc în La Liga, cu 73 de puncte, la patru puncte distanţă de Real Madrid, echipa de pe locul secund. Formaţia de pe Camp Nou este şi prima echipă din La Liga calificată deja în grupa principală din UEFA Champions League a sezonului viitor.
- Brazilienii, luați la țintă de Barcelona după accidentarea lui Raphinha. Acuzații dure ale catalanilor
- Lovitură cumplită pentru Barcelona! S-a accidentat Raphinha. Cât va absenta starul catalanilor și ce meciuri va rata
- Titularul lui Cristi Chivu și-a dat acordul pentru transferul la Barcelona! Lovitură pentru tehnicianul român
- Arda, „salvat” de assist-ul cu România! Anunțul făcut de Marca
- Anunțul așteptat de toți fanii. Diego Simeone a decis unde va antrena sezonul viitor