Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Dinamo, după ce George Pușcaș a acuzat probleme medicale la debut. Ce urmează pentru atacant

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 14:01

Comentarii
George Pușcaș, la debutul la Dinamo/ Instagram Dinamo

George Pușcaș (29 de ani) a debutat la Dinamo într-un meci amical cu CS Dinamo. „Câinii” lui Zeljko Kopic s-au impus clar, scor 3-1, atacantul român reușind să marcheze unul dintre goluri.

George Pușcaș a fost trimis în teren de antrenorul croat în minutul 62. El a reușit să marcheze în minutul 75, iar la doar câteva minute distanță, a fost înlocuit.

George Pușcaș a acuzat probleme medicale și cei de la Dinamo au decis să nu riște în privința sa, ținând cont perioada îndelungată în care a lipsit de pe teren.

„Câinii” au decis ca Pușcaș să fie supus unui RMN după amicalul cu CS Dinamo, notează digisport.ro. La primul verdict, probleme atacantului sunt de ordin muscular, însă totul va fi clar după ce va efectua RMN-ul.

În amicalul cu CS Dinamo, celelalte goluri ale echipei lui Zeljko Kopic au fost marcate de Danny Armstrong și de Alexandru Pop.

Puşcaş a fost chinuit de probleme medicale în ultimele luni. El a suferit de pubalgie, afecţiunea împiedicându-l să evolueze în acest sezon atât pentru Bodrumspor, cât şi pentru Dinamo. El e aşteptat să debuteze într-un meci oficial pentru Dinamo după pauza generată de meciurile echipelor naţionale.

N-a mai jucat un meci oficial de pe 1 iunie 2025, atunci când a bifat o repriză în Bodrumspor – Beşiktaş 0-4. Ultimul gol într-un meci oficial l-a marcat pe 28 martie 2025, în meciul Bodrumspor – Fenerbahce 2-4.

Cotat în prezent la 900.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, George Puşcaş are 46 de meciuri şi 11 goluri pentru naţionala României. A marcat un gol crucial cu Israel în preliminariile Campionatului European. Dinamo, care s-a confruntat cu mari probleme în atac în acest debut de play-off, îşi pune mari speranţe în Puşcaş. În primele două etape, din pricina accidentării lui Karamoko, Kopic a mizat pe Alex Pop în atac şi pe improvizaţia Alberto Soro. Niciuna dintre variante nu a funcţionat, Dinamo pierzând meciurile cu Rapid, 1-2 şi Universitatea Craiova, 0-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Citește și:
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
