Decizia luată de Dinamo, după ce George Pușcaș a acuzat probleme medicale la debut. Ce urmează pentru atacant

George Pușcaș (29 de ani) a debutat la Dinamo într-un meci amical cu CS Dinamo. „Câinii” lui Zeljko Kopic s-au impus clar, scor 3-1, atacantul român reușind să marcheze unul dintre goluri.

George Pușcaș a fost trimis în teren de antrenorul croat în minutul 62. El a reușit să marcheze în minutul 75, iar la doar câteva minute distanță, a fost înlocuit.

Decizia luată de Dinamo, după ce George Pușcaș a acuzat probleme medicale la debut

George Pușcaș a acuzat probleme medicale și cei de la Dinamo au decis să nu riște în privința sa, ținând cont perioada îndelungată în care a lipsit de pe teren.

„Câinii” au decis ca Pușcaș să fie supus unui RMN după amicalul cu CS Dinamo, notează digisport.ro. La primul verdict, probleme atacantului sunt de ordin muscular, însă totul va fi clar după ce va efectua RMN-ul.

În amicalul cu CS Dinamo, celelalte goluri ale echipei lui Zeljko Kopic au fost marcate de Danny Armstrong și de Alexandru Pop.