Home | Fotbal | Echipa naţională | Suma uriaşă ratată de FRF, după ce România nu s-a calificat la World Cup 2026. Premiul pus în joc de FIFA

Viviana Moraru Publicat: 27 martie 2026, 8:47

Comentarii
Jucătorii naţionalei României, după meciul cu Turcia/ Sport Pictures

FRF a ratat o sumă uriaşă din partea FIFA, după ce România nu s-a calificat la World Cup 2026. “Tricolorii” au fost învinşi de Turcia, scor 0-1, şi au irosit şi ultima şansă pe care o mai aveau pentru calificarea la turneul final din vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida de la Istanbul a fost una echilibrată, decisă însă de golul marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53. “Tricolorii” au luptat admirabil, Nicolae Stanciu lovind bara în minutul 77.

România a ratat pentru a şaptea oară consecutiv participarea la World Cup. “Tricolorii” au evoluat ultima dată la turneul final mondial în 1998, atunci când Generaţia de Aur reuşea să treacă de grupe.

După ratarea calificării, FRF a ratat şi premiul din partea FIFA. Pentru prezenţa la World Cup 2026, Federaţia condusă de Răzvan Burleanu ar fi încasat suma de 8,3 milioane de euro, la care se mai adaugă alte 1,38 milioane de euro privind costurile de pregătire, suportate tot de forul mondial.

Astfel, dacă România ar fi trecut de Turcia şi ulterior s-ar fi impus şi în meciul cu Kosovo, din finala barajului, FRF ar fi încasat suma de aproximativ 10 milioane de euro din partea FIFA.

Reclamă
Reclamă

Totodată, la World Cup 2026, România ar fi avut o grupă accesibilă. “Tricolorii” ar fi evoluat în Grupa D alături de Paraguay, Australia şi SUA, iar o eventuală calificare în şaisprezecimi ar fi adus în conturile FRF suma de 10 milioane de euro. Dacă elevii lui Mircea Lucescu ar fi fost eliminaţi din grupe, atunci Federaţia nu ar mai fi încasat niciun ban, date fiind cei 8,3 milioane de euro primite deja pentru calificare.

România va înfrunta marţi Slovacia, în deplasare. Partida, care se va disputa de la ora 21:45 şi va fi live în Universul Antena, va fi una fără miză, dat fiind faptul că ambele naţionale au ratat calificarea la World Cup 2026.

Turcia – România 1-0

Prima parte a reprizei întâi a fost una de tatonare, în care tricolorii au încercat să meţină un tempo scăzut pentru acţiunile gazdelor, urmărind să întrerupă atacurile acestora cât mai departe de poarta lui Radu. Turcii au controlat repriza, având 69 la sută posesie, dar jucătorii lui Mircea Lucescu au reuşit ceea ce şi-au propus, nelăsând spaţii gazdelor. Calhanoglu a încercat poarta lui Radu, din lovitură liberă, în minutul 17, dar nu a cadrat şutul, apoi Hagi a răspuns, în contul naţionalei noastre, dar şutul său l-a lovit pe Yuksek şi a ieşit în corner. Un minut mai târziu Dragomir a lovit bara porţii lui Cakir, dar autorul pasei, Bîrligea, se afla în ofsaid. Arda Guler a trimis puţin peste poartă în minutul 32, fază iniţiată după o greşeală a lui Raţiu, care a vrut să dribleze în margine, pentru ca patru minute mai târziu Hakan Calhanoglu a şutat şi el pe lângă bara din dreapta lui Radu.

ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţiiANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
Reclamă

Turcii nu au mai pierdut timpul în repriza secundă şi în minutul 53 Arda Guler a trimis o pasă formidabilă, peste toată apărarea noastră, iar Ferdi Kadioglu a preluat, a rămas singur cu Radu şi l-a învins pe acesta, deschizând scorul. Ianis Hagi a şutat din voleu puţin pe lângă bară, în minutul 56, însă nici turcii nu au rămas datori şi Kenan Yildiz a lovit transversala, în minutul 61. Ionuţ Radu a scos în corner un şut al lui Arda Guler, în minutul 72. Cinci minute mai târziu, Stanciu a trimis şi el în bară, mingea plimbându-se pe linia porţii şi fiind trimisă în afara terenului de Bîrligea, care se afla însă în ofsaid. Turcii au revenit în ofensivă, dar tabela a rămas neschimbată şi gazdele s-au impus cu 1-0, calificându-se pentru finala barajului de calificare la Cupa Mondială 2026. Noi rămânem acasă încă patru ani!

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Panourile din benzinării nu sunt configurate să arate prețuri de peste 10 lei. Imaginea care a făcut senzație
Observator
Panourile din benzinării nu sunt configurate să arate prețuri de peste 10 lei. Imaginea care a făcut senzație
“Îi dau 1 million de euro lui Rădoi să rămână la FCSB!”. Gigi Becali a dezvăluit culisele mega ofertei primită de antrenor din Golf 
Fanatik.ro
“Îi dau 1 million de euro lui Rădoi să rămână la FCSB!”. Gigi Becali a dezvăluit culisele mega ofertei primită de antrenor din Golf 
9:39

Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Hagi, după Turcia – România 1-0: “Una e Ianis, alta e Gică”. Reproş adus lui Mircea Lucescu
9:31

Sârbii au luat foc când au văzut ce au făcut jucătorii kosovari în Slovacia: “E scandalos! Scene ruşinoase”
9:30

VIDEOCu ce jucător a făcut schimb de tricouri Arda Guler, după ce a fost decisiv în Turcia – România 1-0
9:03

“Ne-am temut prea tare”. Victor Piţurcă a taxat un “tricolor”, după Turcia – România 1-0: “El e de vină”
9:00

VIDEOPiastri, cel mai bun timp în FP2, la Marele Premiu al Japoniei. Cursa e duminică (07:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
8:46

Gabi Balint n-a mai ţinut cont de nimeni după eşecul României: “Fotbalul se joacă cu mingea, nu fără ea”
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Răzvan Burleanu a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după ce România a ratat calificarea la Mondial
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț