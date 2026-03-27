Suma uriaşă ratată de FRF, după ce România nu s-a calificat la World Cup 2026. Premiul pus în joc de FIFA

FRF a ratat o sumă uriaşă din partea FIFA, după ce România nu s-a calificat la World Cup 2026. “Tricolorii” au fost învinşi de Turcia, scor 0-1, şi au irosit şi ultima şansă pe care o mai aveau pentru calificarea la turneul final din vară.

Partida de la Istanbul a fost una echilibrată, decisă însă de golul marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53. “Tricolorii” au luptat admirabil, Nicolae Stanciu lovind bara în minutul 77.

Suma uriaşă ratată de FRF, după ce România nu s-a calificat la World Cup 2026

România a ratat pentru a şaptea oară consecutiv participarea la World Cup. “Tricolorii” au evoluat ultima dată la turneul final mondial în 1998, atunci când Generaţia de Aur reuşea să treacă de grupe.

După ratarea calificării, FRF a ratat şi premiul din partea FIFA. Pentru prezenţa la World Cup 2026, Federaţia condusă de Răzvan Burleanu ar fi încasat suma de 8,3 milioane de euro, la care se mai adaugă alte 1,38 milioane de euro privind costurile de pregătire, suportate tot de forul mondial.

Astfel, dacă România ar fi trecut de Turcia şi ulterior s-ar fi impus şi în meciul cu Kosovo, din finala barajului, FRF ar fi încasat suma de aproximativ 10 milioane de euro din partea FIFA.