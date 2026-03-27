Suma uriaşă ratată de FRF, după ce România nu s-a calificat la World Cup 2026. Premiul pus în joc de FIFA

FRF a ratat o sumă uriaşă din partea FIFA, după ce România nu s-a calificat la World Cup 2026. “Tricolorii” au fost învinşi de Turcia, scor 0-1, şi au irosit şi ultima şansă pe care o mai aveau pentru calificarea la turneul final din vară.
Partida de la Istanbul a fost una echilibrată, decisă însă de golul marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53. “Tricolorii” au luptat admirabil, Nicolae Stanciu lovind bara în minutul 77.
România a ratat pentru a şaptea oară consecutiv participarea la World Cup. “Tricolorii” au evoluat ultima dată la turneul final mondial în 1998, atunci când Generaţia de Aur reuşea să treacă de grupe.
După ratarea calificării, FRF a ratat şi premiul din partea FIFA. Pentru prezenţa la World Cup 2026, Federaţia condusă de Răzvan Burleanu ar fi încasat suma de 8,3 milioane de euro, la care se mai adaugă alte 1,38 milioane de euro privind costurile de pregătire, suportate tot de forul mondial.
Astfel, dacă România ar fi trecut de Turcia şi ulterior s-ar fi impus şi în meciul cu Kosovo, din finala barajului, FRF ar fi încasat suma de aproximativ 10 milioane de euro din partea FIFA.
Totodată, la World Cup 2026, România ar fi avut o grupă accesibilă. “Tricolorii” ar fi evoluat în Grupa D alături de Paraguay, Australia şi SUA, iar o eventuală calificare în şaisprezecimi ar fi adus în conturile FRF suma de 10 milioane de euro. Dacă elevii lui Mircea Lucescu ar fi fost eliminaţi din grupe, atunci Federaţia nu ar mai fi încasat niciun ban, date fiind cei 8,3 milioane de euro primite deja pentru calificare.
România va înfrunta marţi Slovacia, în deplasare. Partida, care se va disputa de la ora 21:45 şi va fi live în Universul Antena, va fi una fără miză, dat fiind faptul că ambele naţionale au ratat calificarea la World Cup 2026.
Turcia – România 1-0
Prima parte a reprizei întâi a fost una de tatonare, în care tricolorii au încercat să meţină un tempo scăzut pentru acţiunile gazdelor, urmărind să întrerupă atacurile acestora cât mai departe de poarta lui Radu. Turcii au controlat repriza, având 69 la sută posesie, dar jucătorii lui Mircea Lucescu au reuşit ceea ce şi-au propus, nelăsând spaţii gazdelor. Calhanoglu a încercat poarta lui Radu, din lovitură liberă, în minutul 17, dar nu a cadrat şutul, apoi Hagi a răspuns, în contul naţionalei noastre, dar şutul său l-a lovit pe Yuksek şi a ieşit în corner. Un minut mai târziu Dragomir a lovit bara porţii lui Cakir, dar autorul pasei, Bîrligea, se afla în ofsaid. Arda Guler a trimis puţin peste poartă în minutul 32, fază iniţiată după o greşeală a lui Raţiu, care a vrut să dribleze în margine, pentru ca patru minute mai târziu Hakan Calhanoglu a şutat şi el pe lângă bara din dreapta lui Radu.
Turcii nu au mai pierdut timpul în repriza secundă şi în minutul 53 Arda Guler a trimis o pasă formidabilă, peste toată apărarea noastră, iar Ferdi Kadioglu a preluat, a rămas singur cu Radu şi l-a învins pe acesta, deschizând scorul. Ianis Hagi a şutat din voleu puţin pe lângă bară, în minutul 56, însă nici turcii nu au rămas datori şi Kenan Yildiz a lovit transversala, în minutul 61. Ionuţ Radu a scos în corner un şut al lui Arda Guler, în minutul 72. Cinci minute mai târziu, Stanciu a trimis şi el în bară, mingea plimbându-se pe linia porţii şi fiind trimisă în afara terenului de Bîrligea, care se afla însă în ofsaid. Turcii au revenit în ofensivă, dar tabela a rămas neschimbată şi gazdele s-au impus cu 1-0, calificându-se pentru finala barajului de calificare la Cupa Mondială 2026. Noi rămânem acasă încă patru ani!
