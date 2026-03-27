“De ce?” Dorinel Munteanu i-a certat pe tricolori după Turcia – România 1-0: “Patru schimbări la pauză”. Ce a zis de Gică Hagi

Dorinel Munteanu s-a declarat dezamăgit după înfrângerea suferită de România în Turcia, scor 0-1, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Învinşi la Istanbul, tricolorii vor rata penrtu a şaptea oară un turneu final de Campionat Mondial.
Fotbalistul cu cele mai multe selecţii la echipa naţională nu poate înţelege de ce jucătorii lui Mircea Lucescu au intrat speriaţi pe terenul de la Istanbul. Actualul antrenor de la Hermannstadt regretă că România nu a încercat mai multe lucruri în atac, deoarece turcii au arătat momente de slăbiciune atunci când România a preluat iniţiativa.

Dorinel Munteanu, dezamăgit după Turcia – România 1-0: “De ce ne-am speriat aşa tare şi degeaba?”
Mai mult, fostul internaţional este de părere că Mircea Lucescu ar fi trebuit să facă patru schimbări la pauză.
“Nu am înțeles de ce ne-am speriat așa de tare și degeaba de Turcia. De ce i-am lăsat să paseze așa de mult?! S-a văzut, de câte ori am încercat și noi ceva mai mult în atac, s-au clătinat serios. Era un meci de care pe care, nu mai aveai a doua șansă!
De ce să nu ai mai mult curaj?! Păi și așa, slab ofensiv cum am jucat, am avut ocazii mai mari ca ei. Bara lui Stanciu, șuturile lui Hagi. Bara lor a fost doar așa, o minge care a căzut pe transversală. La noi s-a plimbat mingea prin fața porții.
Sunt dezamăgit, fiindcă aveam alte așteptări. N-am atacat și noi pozițional, nu am ținut de minge. Ne-am speriat degeaba de ei, de atmosferă. Ce atmosferă, că n-a fost nimic! Culmea, am avut ocazii, dar numai pe momente, nu am avut continuitate.
Și schimbările ar fi trebuit să vină mai repede, poate chiar înainte de golul lor. Patru schimbări ar fi trebuit făcute de la pauză, să dea un impuls echipei! Ce să mai așteptăm?! Era doar un singur meci. Trebuia să marcăm!
Acum iar o să ne pară rău că nu am încercat mai mult. Dar e prea târziu! Concluzia e că am arătat prea puțin și nu meritam să mergem mai departe în acest baraj!”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit gsp.ro.
De asemenea, Dorinel Munteanu speră ca venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei să aducă mai mult curaj în echipa naţională a României, chiar dacă nu crede că fostul său coechipier va putea să schimbe foarte multe locuri:
“Sincer, acum nici nu știu ce s-ar putea schimba prea mult. Și Gică dacă vine, cam tot cu jucătorii aceștia va lucra. Să sperăm că va putea aduce ceva mai multă îndrăzneală la echipa națională! Că nu înțeleg teama asta cu care au jucat!”, a mai spus Dorinel Munteanu.
