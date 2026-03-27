“De ce?” Dorinel Munteanu i-a certat pe tricolori după Turcia – România 1-0: “Patru schimbări la pauză”. Ce a zis de Gică Hagi

Dorinel Munteanu s-a declarat dezamăgit după înfrângerea suferită de România în Turcia, scor 0-1, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Învinşi la Istanbul, tricolorii vor rata penrtu a şaptea oară un turneu final de Campionat Mondial.

Fotbalistul cu cele mai multe selecţii la echipa naţională nu poate înţelege de ce jucătorii lui Mircea Lucescu au intrat speriaţi pe terenul de la Istanbul. Actualul antrenor de la Hermannstadt regretă că România nu a încercat mai multe lucruri în atac, deoarece turcii au arătat momente de slăbiciune atunci când România a preluat iniţiativa.

Dorinel Munteanu, dezamăgit după Turcia – România 1-0: “De ce ne-am speriat aşa tare şi degeaba?”

Mai mult, fostul internaţional este de părere că Mircea Lucescu ar fi trebuit să facă patru schimbări la pauză.

“Nu am înțeles de ce ne-am speriat așa de tare și degeaba de Turcia. De ce i-am lăsat să paseze așa de mult?! S-a văzut, de câte ori am încercat și noi ceva mai mult în atac, s-au clătinat serios. Era un meci de care pe care, nu mai aveai a doua șansă!

De ce să nu ai mai mult curaj?! Păi și așa, slab ofensiv cum am jucat, am avut ocazii mai mari ca ei. Bara lui Stanciu, șuturile lui Hagi. Bara lor a fost doar așa, o minge care a căzut pe transversală. La noi s-a plimbat mingea prin fața porții.