“Ne-am temut prea tare”. Victor Piţurcă a taxat un “tricolor”, după Turcia – România 1-0: “El e de vină”

Victor Piţurcă a reacţionat, după ce Turcia a învins România, scor 1-0, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul selecţioner l-a taxat pe Andrei Raţiu, după meciul de la Istanbul.

“Piţi” consideră că fundaşul de la Rayo Vallecano este principalul vinovat la golul marcat de turci. Ferdi Kadioglu a punctat în minutul 53, din pasa excelentă trimisă de Arda Guler.

Victor Piţurcă a declarat că Andrei Raţiu a transmis că Andrei Raţiu ar fi trebuit să “strângă” la faza golului marcat de fundaşul lui Brighton. Fostul selecţioner a mai subliniat, însă, că “tricolorii” s-au temut mult prea tare de duelul de la Istanbul.

“Eu am spus dinainte de joc că Turcia nu e chiar așa o echipă de temut, nu m-a impresionat decât cu angajamentul, cu determinarea. Dar noi, ca să ne calificăm, trebuia să marcăm măcar o dată.

Am avut momentele noastre, o bară a lui Stanciu, care putea schimba soarta jocului, dar per total a fost prea puțin. Cum să înscrii dacă nu ataci, dacă nu pasezi mai mult?!