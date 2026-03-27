“Ne-am temut prea tare”. Victor Piţurcă a taxat un “tricolor”, după Turcia – România 1-0: “El e de vină”

Viviana Moraru Publicat: 27 martie 2026, 9:03

Victor Pițurcă, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

Victor Piţurcă a reacţionat, după ce Turcia a învins România, scor 1-0, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul selecţioner l-a taxat pe Andrei Raţiu, după meciul de la Istanbul.

“Piţi” consideră că fundaşul de la Rayo Vallecano este principalul vinovat la golul marcat de turci. Ferdi Kadioglu a punctat în minutul 53, din pasa excelentă trimisă de Arda Guler.

Victor Piţurcă a declarat că Andrei Raţiu a transmis că Andrei Raţiu ar fi trebuit să “strângă” la faza golului marcat de fundaşul lui Brighton. Fostul selecţioner a mai subliniat, însă, că “tricolorii” s-au temut mult prea tare de duelul de la Istanbul.

“Eu am spus dinainte de joc că Turcia nu e chiar așa o echipă de temut, nu m-a impresionat decât cu angajamentul, cu determinarea. Dar noi, ca să ne calificăm, trebuia să marcăm măcar o dată.

Am avut momentele noastre, o bară a lui Stanciu, care putea schimba soarta jocului, dar per total a fost prea puțin. Cum să înscrii dacă nu ataci, dacă nu pasezi mai mult?!

La golul lor, Rațiu e de vină. Mingea a venit de departe, trebuia să strângă, iar Man prelua extrema lor stângă. Ne-am temut prea tare de Turcia. N-a fost niciun infern nici din tribune, nici din teren, dar n-am făcut ce trebuia și ce am fi putut să facem“, a declarat Victor Piţurcă, conform gsp.ro.

De asemenea, Victor Piţurcă a declarat că şi schimbările au fost efectuate mult prea târziu. Mircea Lucescu a efectuat prima modificare în minutul 66, Florin Tănase fiind trimis pe teren în locul lui Răzvan Marin.

“Poate că și schimbările au venit cam târziu. La 0-1 nu mai aveai ce să aperi. Dar poate că s-a sperat că cei de pe teren pot să marcheze. Fiindcă le-am pus probleme când am atacat. Din păcate, pierdem încă o șansă de a ajunge la Mondiale, cu un adversar care chiar nu a fost cu nimic de speriat”, a mai spus Victor Piţurcă.

România se pregăteşte acum de duelul cu Slovacia, care se va disputa marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Partida este una fără miză însă, dat fiind faptul că ambele naţionale au ratat calificarea la World Cup 2026.

Panourile din benzinării nu sunt configurate să arate prețuri de peste 10 lei. Imaginea care a făcut senzație
