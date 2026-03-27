“Ne-am temut prea tare”. Victor Piţurcă a taxat un “tricolor”, după Turcia – România 1-0: “El e de vină”

Victor Piţurcă a reacţionat, după ce Turcia a învins România, scor 1-0, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul selecţioner l-a taxat pe Andrei Raţiu, după meciul de la Istanbul.
“Piţi” consideră că fundaşul de la Rayo Vallecano este principalul vinovat la golul marcat de turci. Ferdi Kadioglu a punctat în minutul 53, din pasa excelentă trimisă de Arda Guler.
Victor Piţurcă l-a criticat pe Andrei Raţiu, după Turcia – România 1-0
Victor Piţurcă a declarat că Andrei Raţiu a transmis că Andrei Raţiu ar fi trebuit să “strângă” la faza golului marcat de fundaşul lui Brighton. Fostul selecţioner a mai subliniat, însă, că “tricolorii” s-au temut mult prea tare de duelul de la Istanbul.
“Eu am spus dinainte de joc că Turcia nu e chiar așa o echipă de temut, nu m-a impresionat decât cu angajamentul, cu determinarea. Dar noi, ca să ne calificăm, trebuia să marcăm măcar o dată.
Am avut momentele noastre, o bară a lui Stanciu, care putea schimba soarta jocului, dar per total a fost prea puțin. Cum să înscrii dacă nu ataci, dacă nu pasezi mai mult?!
La golul lor, Rațiu e de vină. Mingea a venit de departe, trebuia să strângă, iar Man prelua extrema lor stângă. Ne-am temut prea tare de Turcia. N-a fost niciun infern nici din tribune, nici din teren, dar n-am făcut ce trebuia și ce am fi putut să facem“, a declarat Victor Piţurcă, conform gsp.ro.
De asemenea, Victor Piţurcă a declarat că şi schimbările au fost efectuate mult prea târziu. Mircea Lucescu a efectuat prima modificare în minutul 66, Florin Tănase fiind trimis pe teren în locul lui Răzvan Marin.
“Poate că și schimbările au venit cam târziu. La 0-1 nu mai aveai ce să aperi. Dar poate că s-a sperat că cei de pe teren pot să marcheze. Fiindcă le-am pus probleme când am atacat. Din păcate, pierdem încă o șansă de a ajunge la Mondiale, cu un adversar care chiar nu a fost cu nimic de speriat”, a mai spus Victor Piţurcă.
România se pregăteşte acum de duelul cu Slovacia, care se va disputa marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Partida este una fără miză însă, dat fiind faptul că ambele naţionale au ratat calificarea la World Cup 2026.
