Sârbii au luat foc când au văzut ce au făcut jucătorii kosovari în Slovacia: “E scandalos! Scene ruşinoase”

Presa din Serbia a fost scandalizată atunci când a văzut bucuria jucătorilor din Kosovo, în urma victoriei cu 4-3 din Slovacia, care le-a adus calificarea în finala barajului pentru World Cup 2026, cu Turcia.
Tensiunile dintre cele două ţări, Serbia şi Kosovo, există de mult timp şi s-au intensificat după ce peste 100 de state au ajuns să recunoască Kosovo, în urma independenţei obţinută faţă de Serbia, în 2008.
Steagul Albaniei la bucuria kosovarilor de la Bratislava
Astfel că sârbii au criticat vehement momentul în care la bucuria de la finalul meciului de la Bratislava au apărut mai multe steaguri ale Albaniei. Ei se referă la kosovari ca la “aşa-zisa Kosovo”.
“Ce caută un steag al Albaniei în mijlocul bucuriei aşa-zisei Kosovo?”, au notat cei de la Blic. “E scandalos”, au mai scris sârbii. “Fanii aşa-zisei Kosovo au scandat pentru KLA (n.r. – Kosovo Liberation Army). Ar trebui să fie pedepsiţi”, a scris şi Mondo.
“Scene ruşinoase la Bratislava! Albanezii din Kosovo au scandat ce nu au făcut şi ar trebui să fie condamnaţi pentru asta”, au scris şi cei de la Republika, citaţi de koha.net.
A great day for Kosova 🇽🇰⚽️💙
Today we defeated Slovakia in its own capital, in the heart of Bratislava. #Slovakia does not recognize the state of #Kosova , but after today’s defeat, they will never forget Kosova.
The Slovak government, without a shred of shame, believes the…
— Harry Bajraktari (@HarryBajraktari) March 26, 2026
Kosovo – Turcia, finala pentru World Cup 2026
Kosovo a produs surpriza serii în cadrul semifinalelor barajului de calificare pentru World Cup 2026, reușind să învingă de o manieră clară selecționata Slovaciei și să fie la doar un meci distanță de o prezență istorică la un turneu final.
Kosovarii vor lupta cu Turcia pentru un loc în grupele Cupei Mondiale, într-un meci ce se anunță a fi unul „infernal”.
- Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului
- Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”
- Hakan Calhanoglu, declaraţie uriaşă despre Mircea Lucescu: “Îl avem la inimă, el a construit această generaţie a noastră”
- Nicolae Stanciu, la pământ după Turcia – România 1-0: “Toţi suntem vinovaţi! Trebuie să ne asumăm responsabilitatea”
- Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026