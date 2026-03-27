Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Sârbii au luat foc când au văzut ce au făcut jucătorii kosovari în Slovacia: “E scandalos! Scene ruşinoase”

Sârbii au luat foc când au văzut ce au făcut jucătorii kosovari în Slovacia: “E scandalos! Scene ruşinoase”

Dan Roșu Publicat: 27 martie 2026, 9:31

Sârbii au luat foc când au văzut ce au făcut jucătorii kosovari în Slovacia: E scandalos! Scene ruşinoase

Bucuria jucătorilor de la Kosovo, după marcarea unui gol - Profimedia Images

Presa din Serbia a fost scandalizată atunci când a văzut bucuria jucătorilor din Kosovo, în urma victoriei cu 4-3 din Slovacia, care le-a adus calificarea în finala barajului pentru World Cup 2026, cu Turcia.

Tensiunile dintre cele două ţări, Serbia şi Kosovo, există de mult timp şi s-au intensificat după ce peste 100 de state au ajuns să recunoască Kosovo, în urma independenţei obţinută faţă de Serbia, în 2008.

Steagul Albaniei la bucuria kosovarilor de la Bratislava

Astfel că sârbii au criticat vehement momentul în care la bucuria de la finalul meciului de la Bratislava au apărut mai multe steaguri ale Albaniei. Ei se referă la kosovari ca la “aşa-zisa Kosovo”.

“Ce caută un steag al Albaniei în mijlocul bucuriei aşa-zisei Kosovo?”, au notat cei de la Blic. “E scandalos”, au mai scris sârbii. “Fanii aşa-zisei Kosovo au scandat pentru KLA (n.r. – Kosovo Liberation Army). Ar trebui să fie pedepsiţi”, a scris şi Mondo.

“Scene ruşinoase la Bratislava! Albanezii din Kosovo au scandat ce nu au făcut şi ar trebui să fie condamnaţi pentru asta”, au scris şi cei de la Republika, citaţi de koha.net.

Kosovo – Turcia, finala pentru World Cup 2026

Kosovo a produs surpriza serii în cadrul semifinalelor barajului de calificare pentru World Cup 2026, reușind să învingă de o manieră clară selecționata Slovaciei și să fie la doar un meci distanță de o prezență istorică la un turneu final.

Kosovarii vor lupta cu Turcia pentru un loc în grupele Cupei Mondiale, într-un meci ce se anunță a fi unul „infernal”.

ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţiiANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
Citește și:
Panourile din benzinării nu sunt configurate să arate prețuri de peste 10 lei. Imaginea care a făcut senzație
Panourile din benzinării nu sunt configurate să arate prețuri de peste 10 lei. Imaginea care a făcut senzație
Gigi Becali, dialog savuros cu Șumudică după Turcia – România 1-0: „Nu pot să spun nimic de Ianis!” / „În fotbal e pe nășisme?!”
Gigi Becali, dialog savuros cu Șumudică după Turcia – România 1-0: „Nu pot să spun nimic de Ianis!” / „În fotbal e pe nășisme?!”
VIDEOCu ce jucător a făcut schimb de tricouri Arda Guler, după ce a fost decisiv în Turcia – România 1-0
“Ne-am temut prea tare”. Victor Piţurcă a taxat un “tricolor”, după Turcia – România 1-0: “El e de vină”
VIDEOPiastri, cel mai bun timp în FP2, la Marele Premiu al Japoniei. Cursa e duminică (07:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Suma uriaşă ratată de FRF, după ce România nu s-a calificat la World Cup 2026. Premiul pus în joc de FIFA
Gabi Balint n-a mai ţinut cont de nimeni după eşecul României: “Fotbalul se joacă cu mingea, nu fără ea”
“De ce?” Dorinel Munteanu i-a certat pe tricolori după Turcia – România 1-0: “Patru schimbări la pauză”. Ce a zis de Gică Hagi
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Răzvan Burleanu a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după ce România a ratat calificarea la Mondial
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț