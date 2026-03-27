Sârbii au luat foc când au văzut ce au făcut jucătorii kosovari în Slovacia: “E scandalos! Scene ruşinoase”

Presa din Serbia a fost scandalizată atunci când a văzut bucuria jucătorilor din Kosovo, în urma victoriei cu 4-3 din Slovacia, care le-a adus calificarea în finala barajului pentru World Cup 2026, cu Turcia.

Tensiunile dintre cele două ţări, Serbia şi Kosovo, există de mult timp şi s-au intensificat după ce peste 100 de state au ajuns să recunoască Kosovo, în urma independenţei obţinută faţă de Serbia, în 2008.

Steagul Albaniei la bucuria kosovarilor de la Bratislava

Astfel că sârbii au criticat vehement momentul în care la bucuria de la finalul meciului de la Bratislava au apărut mai multe steaguri ale Albaniei. Ei se referă la kosovari ca la “aşa-zisa Kosovo”.

“Ce caută un steag al Albaniei în mijlocul bucuriei aşa-zisei Kosovo?”, au notat cei de la Blic. “E scandalos”, au mai scris sârbii. “Fanii aşa-zisei Kosovo au scandat pentru KLA (n.r. – Kosovo Liberation Army). Ar trebui să fie pedepsiţi”, a scris şi Mondo.

“Scene ruşinoase la Bratislava! Albanezii din Kosovo au scandat ce nu au făcut şi ar trebui să fie condamnaţi pentru asta”, au scris şi cei de la Republika, citaţi de koha.net.