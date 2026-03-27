Gabi Balint n-a mai ţinut cont de nimeni după eşecul României: “Fotbalul se joacă cu mingea, nu fără ea”

Fostul internaţional Gabi Balint a notat, joi seară, într-un mesaj postat pe Facebook, că după meciul României cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1, rămâne “cu un sentiment de frustrare şi nervozitate”. “Doar atât putem?”, se întreabă el.
Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la World Cup 2026, după ce a făcut cel mai slab meci al ei din preliminarii, cifrele fiind dezastruoase.
Mesajul lui Gabi Balint după Turcia – România 1-0
“NEPUTINCIOŞI
Fotbalul are două faze: atac şi apărare. În momentul în care recuperezi mingea şi vrei să reuşeşti ceva, trebuie să ataci. Trebuie să ajungi la finalizare. Asta e esenţa fotbalului — se joacă cu mingea, nu fără ea.
În această seară, rămân cu un sentiment de frustrare şi nervozitate. Îmi pun o întrebare simplă: doar atât putem? Înainte de meci nu credeam foarte mult în şansele noastre. Dar după primele 20 de minute, jocul Turciei mi-a dat senzaţia că avem şanse mai mari decât mă aşteptam.
O singură fază a decis meciul. O pasă extraordinară a lui Arda Güler — pentru asta joacă la Real Madrid. În rest, s-a plimbat pe teren, fără realizări notabile… dar acea pasă a făcut diferenţa.
A fost şi acel moment de ezitare la marcaj a lui Denis Man, o singură clipă în care nu am fost atenţi… şi am plătit. Noi ce am făcut? O bară, întâmplătoare, prin Stanciu.
Prea puţin. Am vorbit despre curaj, despre şansă, despre a juca până la capăt.
Dar nu mi s-a părut că am făcut-o. Vorbim mult şi facem puţin. Ne-am apărat organizat, e adevărat. Ei au fost lenţi, previzibili, au încercat să ne surprindă şi nu au reuşit în prima repriză. Zidul a fost bine construit in faţa lor. Mai puţin stâlpul din dreapta care a fost fisurat.
Atacanţii noştri au fost mai mult prezenţi în apărare decât în atac. Am ajuns foarte rar în careul advers. Mult prea rar. Şi aici e problema. Cum vrei să marchezi daca nu te apropii de poarta adversă?!
Nu e despre că am pierdut. E despre că nu am încercat suficient. Îmi pare rău, pentru că sunt convins că putem mai mult. Îmi pare rău şi pentru Mircea Lucescu — merita mai mult pe final de carieră. Poate şi deciziile au venit prea târziu. Trebuia să riscăm mai devreme. Să schimbăm mult mai devreme. Meciul se câştigă şi atunci când ai curaj să rişti”, a fost mesajul lui Balint.
- Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Hagi, după Turcia – România 1-0: “Una e Ianis, alta e Gică”. Reproş adus lui Mircea Lucescu
- Cu ce jucător a făcut schimb de tricouri Arda Guler, după ce a fost decisiv în Turcia – România 1-0
- “Ne-am temut prea tare”. Victor Piţurcă a taxat un “tricolor”, după Turcia – România 1-0: “El e de vină”
- Suma uriaşă ratată de FRF, după ce România nu s-a calificat la World Cup 2026. Premiul pus în joc de FIFA
- “De ce?” Dorinel Munteanu i-a certat pe tricolori după Turcia – România 1-0: “Patru schimbări la pauză”. Ce a zis de Gică Hagi