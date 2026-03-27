Gabi Balint n-a mai ţinut cont de nimeni după eşecul României: “Fotbalul se joacă cu mingea, nu fără ea”

Fostul internaţional Gabi Balint a notat, joi seară, într-un mesaj postat pe Facebook, că după meciul României cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1, rămâne “cu un sentiment de frustrare şi nervozitate”. “Doar atât putem?”, se întreabă el.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la World Cup 2026, după ce a făcut cel mai slab meci al ei din preliminarii, cifrele fiind dezastruoase.

Mesajul lui Gabi Balint după Turcia – România 1-0

“NEPUTINCIOŞI

Fotbalul are două faze: atac şi apărare. În momentul în care recuperezi mingea şi vrei să reuşeşti ceva, trebuie să ataci. Trebuie să ajungi la finalizare. Asta e esenţa fotbalului — se joacă cu mingea, nu fără ea.

În această seară, rămân cu un sentiment de frustrare şi nervozitate. Îmi pun o întrebare simplă: doar atât putem? Înainte de meci nu credeam foarte mult în şansele noastre. Dar după primele 20 de minute, jocul Turciei mi-a dat senzaţia că avem şanse mai mari decât mă aşteptam.