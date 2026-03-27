Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Hagi, după Turcia – România 1-0: “Una e Ianis, alta e Gică”. Reproş adus lui Mircea Lucescu

Dănuţ Lupu a avut un discurs dur la adresa lui Ianis Hagi, după Turcia – România 1-0. Fostul internaţional român este de părere că fiul lui Gică Hagi nu trebuia titularizat şi că Mircea Lucescu a greşit atunci când a făcut echipa de start.

România nu a reuşit să treacă de Turcia în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026, astfel încât tricolorii vor rata prezenţa la un turneu final de Campionat Mondial pentru a şaptea oară la rând.

Dănuţ Lupu, discurs dur la adresa lui Ianis Hagi: “Avem nevoie de fotbalişti, nu de băieţi buni”

Dănuţ Lupu consideră că Mircea Lucescu trebuia să înceapă meciul cu Nicolae Stanciu, iar Ianis Hagi să intre pe final de partidă. Mai mult, el a ţinut să sublinieze diferenţa de valoare dintre fotbalistul de la Alanyaspor şi tatăl acestuia, Gică Hagi:

“Cred că nea Mircea a greșit puțin echipa de start. Eu îl cunosc foarte bine, e un tip sentimental, care ține mult cont de persoanele care l-au ajutat în viață. (n.r. Te referi la faptul că i-a dat credit lui Ianis Hagi? Că i-a dat banderola?) Da, la banderolă. Eu aș fi început cu Nicolae Stanciu, nu aș fi început cu Hagi. Nea Mircea trebuie să înțeleagă că una e Ianis, alta e Gică.

Meciul ăsta l-aș fi jucat cum am jucat noi în 1989 cu Danemarca. Adică, am fi crezut mult mai mult. Eu cred că i-am respectat mult prea mult pe turci. Într-adevăr, au jucători care joacă la niște echipe mari. Ca echipă, eu spun că puteam să-i batem liniștit. (n.r. Nu l-ai fi băgat pe Ianis Hagi sau l-ai fi scos?) Eu nu l-aș fi băgat deloc. Poate după minutul 60-70 îl băgam. Poate și la pauză aș fi făcut mai repede schimbările.