Home | Fotbal | Echipa naţională | Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Hagi, după Turcia – România 1-0: “Una e Ianis, alta e Gică”. Reproş adus lui Mircea Lucescu

Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Hagi, după Turcia – România 1-0: “Una e Ianis, alta e Gică”. Reproş adus lui Mircea Lucescu

Alex Masgras Publicat: 27 martie 2026, 9:39

Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Hagi, după Turcia – România 1-0: Una e Ianis, alta e Gică. Reproş adus lui Mircea Lucescu

Ianis Hagi, Turcia - România / Sport Pictures

Dănuţ Lupu a avut un discurs dur la adresa lui Ianis Hagi, după Turcia – România 1-0. Fostul internaţional român este de părere că fiul lui Gică Hagi nu trebuia titularizat şi că Mircea Lucescu a greşit atunci când a făcut echipa de start.

România nu a reuşit să treacă de Turcia în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026, astfel încât tricolorii vor rata prezenţa la un turneu final de Campionat Mondial pentru a şaptea oară la rând.

Dănuţ Lupu, discurs dur la adresa lui Ianis Hagi: “Avem nevoie de fotbalişti, nu de băieţi buni”

Dănuţ Lupu consideră că Mircea Lucescu trebuia să înceapă meciul cu Nicolae Stanciu, iar Ianis Hagi să intre pe final de partidă. Mai mult, el a ţinut să sublinieze diferenţa de valoare dintre fotbalistul de la Alanyaspor şi tatăl acestuia, Gică Hagi:

“Cred că nea Mircea a greșit puțin echipa de start. Eu îl cunosc foarte bine, e un tip sentimental, care ține mult cont de persoanele care l-au ajutat în viață. (n.r. Te referi la faptul că i-a dat credit lui Ianis Hagi? Că i-a dat banderola?) Da, la banderolă. Eu aș fi început cu Nicolae Stanciu, nu aș fi început cu Hagi. Nea Mircea trebuie să înțeleagă că una e Ianis, alta e Gică.

Meciul ăsta l-aș fi jucat cum am jucat noi în 1989 cu Danemarca. Adică, am fi crezut mult mai mult. Eu cred că i-am respectat mult prea mult pe turci. Într-adevăr, au jucători care joacă la niște echipe mari. Ca echipă, eu spun că puteam să-i batem liniștit. (n.r. Nu l-ai fi băgat pe Ianis Hagi sau l-ai fi scos?) Eu nu l-aș fi băgat deloc. Poate după minutul 60-70 îl băgam. Poate și la pauză aș fi făcut mai repede schimbările.

Este o diferență foarte mare între ei. (n.r. Ianis Hagi este un băiat de caracter) Da, dar eu am mai spus-o în emisiune: noi avem nevoie de fotbaliști, nu de băieți buni”, a declarat Dănuţ Lupu, la fanatik.ro.

Citește și:
Panourile din benzinării nu sunt configurate să arate prețuri de peste 10 lei. Imaginea care a făcut senzație
Observator
Panourile din benzinării nu sunt configurate să arate prețuri de peste 10 lei. Imaginea care a făcut senzație
Gigi Becali, dialog savuros cu Șumudică după Turcia – România 1-0: „Nu pot să spun nimic de Ianis!” / „În fotbal e pe nășisme?!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, dialog savuros cu Șumudică după Turcia – România 1-0: „Nu pot să spun nimic de Ianis!” / „În fotbal e pe nășisme?!”
9:31

Sârbii au luat foc când au văzut ce au făcut jucătorii kosovari în Slovacia: “E scandalos! Scene ruşinoase”
9:30

VIDEOCu ce jucător a făcut schimb de tricouri Arda Guler, după ce a fost decisiv în Turcia – România 1-0
9:03

“Ne-am temut prea tare”. Victor Piţurcă a taxat un “tricolor”, după Turcia – România 1-0: “El e de vină”
9:00

VIDEOPiastri, cel mai bun timp în FP2, la Marele Premiu al Japoniei. Cursa e duminică (07:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
8:47

Suma uriaşă ratată de FRF, după ce România nu s-a calificat la World Cup 2026. Premiul pus în joc de FIFA
8:46

Gabi Balint n-a mai ţinut cont de nimeni după eşecul României: “Fotbalul se joacă cu mingea, nu fără ea”
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Răzvan Burleanu a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după ce România a ratat calificarea la Mondial
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț