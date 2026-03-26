Răzvan Burleanu a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după ce România a ratat calificarea la Mondial

Răzvan Burleanu a oferit o primă reacție după ce România a fost învinsă la limită de Turcia și a ratat calificarea la Cupa Mondială. Președintele Federației Române de Fotbal a confirmat vestea că “Il Luce” va sta pe bancă și la meciul amical de marțea viitoare, însă a refuzat să discute mai pe larg despre noul selecționer al naționalei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia grație unui gol marcat în startul reprizei secunde de Ferdi Kadigolu, fundașul stânga al formației lui Montella. Astfel, “tricolorii” vor mai avea de așteptat încă patru ani cel puțin pentru a se califica la o Cupă Mondială, iar pe 31 martie urmează să dispute un amical contra pierzătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

După meci, președintele Federației Române de Fotbal a lăudat formația lui Mircea Lucescu, despre care a spus că s-a ridicat la nivelul adversarei sale. Când a fost întrebat dată FRF a început deja căutările pentru noul selecționer, Burleanu a refuzat să abordeze subiectul în cauză.

Este cunoscut faptul că Lucescu va pleca de la națională, ținând cont că obiectivul său era să îi califice pe “tricolori”. Gică Hagi este cel care va veni în locul său, însă momentan federația nu a făcut niciun anunț în acest sens.

“Cu siguranță va rămâne Lucescu și pentru următorul joc. E o părere de rău din partea tuturor. Chiar dacă recunoaștem că Turcia a fost o echipă mai bună în această seară, echipa noastră a arătat că poate să se ridice la nivelul Turciei. Inclusiv rezultatul final arată acest lucru. Am avut neșansă, dacă ar fi intrat șutul lui Stanciu, astăzi am fi fost probabil într-o altă situație.