Răzvan Burleanu a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după ce România a ratat calificarea la Mondial

Răzvan Burleanu a oferit o primă reacție după ce România a fost învinsă la limită de Turcia și a ratat calificarea la Cupa Mondială. Președintele Federației Române de Fotbal a confirmat vestea că “Il Luce” va sta pe bancă și la meciul amical de marțea viitoare, însă a refuzat să discute mai pe larg despre noul selecționer al naționalei.
România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia grație unui gol marcat în startul reprizei secunde de Ferdi Kadigolu, fundașul stânga al formației lui Montella. Astfel, “tricolorii” vor mai avea de așteptat încă patru ani cel puțin pentru a se califica la o Cupă Mondială, iar pe 31 martie urmează să dispute un amical contra pierzătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.
Răzvan Burleanu n-a vrut să vorbească despre noul selecționer al României după eșecul cu Turcia
După meci, președintele Federației Române de Fotbal a lăudat formația lui Mircea Lucescu, despre care a spus că s-a ridicat la nivelul adversarei sale. Când a fost întrebat dată FRF a început deja căutările pentru noul selecționer, Burleanu a refuzat să abordeze subiectul în cauză.
Este cunoscut faptul că Lucescu va pleca de la națională, ținând cont că obiectivul său era să îi califice pe “tricolori”. Gică Hagi este cel care va veni în locul său, însă momentan federația nu a făcut niciun anunț în acest sens.
“Cu siguranță va rămâne Lucescu și pentru următorul joc. E o părere de rău din partea tuturor. Chiar dacă recunoaștem că Turcia a fost o echipă mai bună în această seară, echipa noastră a arătat că poate să se ridice la nivelul Turciei. Inclusiv rezultatul final arată acest lucru. Am avut neșansă, dacă ar fi intrat șutul lui Stanciu, astăzi am fi fost probabil într-o altă situație.
(n.r. Încep căutările pentru noul selecționer?) Nu discutăm despre acest lucru în seara asta. (n.r. Ce înseamnă ratarea acestui Mondial?) A fost un vis al nostru, al tuturor. În primul rând, al domnului Lucescu, care pentru asta a venit, al jucătorilor noștri, Generația de Suflet, care își dorea să continue aceeași performanță sportivă înregistrată în 2024, dar și al tuturor suporterilor români.
E un eșec al nostru, al tuturor. Am vrut să fiu alături de ei (n.r. a fost în vestiar), să îi îmbărbătez, sunt momente dificile pentru un jucător, noi nu putem să facem decât să îi sprijinim în momentele grele, fiindcă în momentele bune au foarte mulți prieteni care să îi încurajeze“, a spus președintele FRF.
