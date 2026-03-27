Cu ce jucător a făcut schimb de tricouri Arda Guler, după ce a fost decisiv în Turcia – România 1-0

Arda Guler a fost decisiv în duelul câştigat de Turcia cu România, scor 1-0. Starul lui Real Madrid a pasat excelent la unicul gol al partidei de la Istanbul, marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53.
Turcia s-a calificat în finala play-off-ului de calificare la World Cup 2026, unde va întâlni Kosovo, în deplasare.
Arda Guler, schimb de tricouri cu Ştefan Baiaram după Turcia – România 1-0
Ştefan Baiaram a fost jucătorul naţionalei care a reuşit să facă schimb de tricouri cu vedeta lui Real Madrid. Internaţionalul român a fost surprins cu tricoul lui Arda Guler în zona mixtă, la ieşirea de pe stadion.
Romanya Milli Takım futbolcusu Stefan Baiaram, maçın ardından Arda Güler’in formasıyla stadyumdan ayrıldı
🤳🏻: @selencansu5 pic.twitter.com/DQTU0LsEwj
March 26, 2026
Ştefan Baiaram a fost trimis în teren de Mircea Lucescu în minutul 88 al partidei de la Istanbul. Mijlocaşul Universităţii Craiova l-a înlocuit pe Valentin Mihăilă.
De cealaltă parte, Arda Guler a fost şi el înlocuit de Vincenzo Montella. În minutul 90, în locul starului de la Real Madrid, selecţionerul italian l-a trimis în teren pe Ozan Kabak, fundaşul celor de la Hoffenheim.
După eşecul cu Turcia, România se pregăteşte de amicalul cu Slovacia, naţională eliminată de Kosovo din play-off-ul de calificare la World Cup 2026. Partida se va disputa marţi, de la ora 21:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
