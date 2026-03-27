Cu ce jucător a făcut schimb de tricouri Arda Guler, după ce a fost decisiv în Turcia – România 1-0

Arda Guler a fost decisiv în duelul câştigat de Turcia cu România, scor 1-0. Starul lui Real Madrid a pasat excelent la unicul gol al partidei de la Istanbul, marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53.

Turcia s-a calificat în finala play-off-ului de calificare la World Cup 2026, unde va întâlni Kosovo, în deplasare.

Arda Guler, schimb de tricouri cu Ştefan Baiaram după Turcia – România 1-0

Ştefan Baiaram a fost jucătorul naţionalei care a reuşit să facă schimb de tricouri cu vedeta lui Real Madrid. Internaţionalul român a fost surprins cu tricoul lui Arda Guler în zona mixtă, la ieşirea de pe stadion.

Romanya Milli Takım futbolcusu Stefan Baiaram, maçın ardından Arda Güler’in formasıyla stadyumdan ayrıldı

— Spor Arena (@sporarena) March 26, 2026

Ştefan Baiaram a fost trimis în teren de Mircea Lucescu în minutul 88 al partidei de la Istanbul. Mijlocaşul Universităţii Craiova l-a înlocuit pe Valentin Mihăilă.