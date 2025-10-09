„Ultima șansă”. Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” înaintea partidei „de foc” cu Austria - Antena Sport

Gică Popescu a lansat un avertisment înainte ca România să înfrunte Austria, în preliminariile World Cup 2026. Partida „de foc” va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45.

România are șapte puncte în Grupa H, după cinci meciuri jucate. De cealaltă parte, Austria are maximum de puncte după patru partide disputate, fiind la egalitate cu Bosnia, care are însă un meci în plus disputat.

Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” înaintea partidei „de foc” cu Austria

Gică Popescu a transmis că duelul cu Austria reprezintă o ultimă șansă a „tricolorilor” pentru calificarea la World Cup 2026 prin intermediul grupei preliminare. În cazul în care nu vor prinde primele două locuri din grupă, atunci elevii lui Mircea Lucescu vor merge la barajul din Nations League.

„E ultima șansă cu Austria. Cred că în momentul în care nu am reuși să câștigăm, șansele noastre s-ar diminua considerabil. Niciodată nu am comentat convocările pe care le face selecționerul. El știe foarte bine cum vrea să joace, care e partitura, care este sistemul pentru a pune în practică stategia pe care o gândește.

Niciodată nu mi-am permis să critic lotul, indiferent cine a fost selecționer. Vom vorbi după meci, eu sper să vorbim de bine”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.