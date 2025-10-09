Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Ultima șansă”. Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” înaintea partidei „de foc” cu Austria - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | „Ultima șansă”. Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” înaintea partidei „de foc” cu Austria

„Ultima șansă”. Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” înaintea partidei „de foc” cu Austria

Publicat: 9 octombrie 2025, 17:00

Comentarii
Ultima șansă”. Gică Popescu, avertisment pentru tricolori” înaintea partidei de foc” cu Austria

FOTO: AntenaSport

Gică Popescu a lansat un avertisment înainte ca România să înfrunte Austria, în preliminariile World Cup 2026. Partida „de foc” va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România are șapte puncte în Grupa H, după cinci meciuri jucate. De cealaltă parte, Austria are maximum de puncte după patru partide disputate, fiind la egalitate cu Bosnia, care are însă un meci în plus disputat. 

Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” înaintea partidei „de foc” cu Austria 

Gică Popescu a transmis că duelul cu Austria reprezintă o ultimă șansă a „tricolorilor” pentru calificarea la World Cup 2026 prin intermediul grupei preliminare. În cazul în care nu vor prinde primele două locuri din grupă, atunci elevii lui Mircea Lucescu vor merge la barajul din Nations League. 

„E ultima șansă cu Austria. Cred că în momentul în care nu am reuși să câștigăm, șansele noastre s-ar diminua considerabil. Niciodată nu am comentat convocările pe care le face selecționerul. El știe foarte bine cum vrea să joace, care e partitura, care este sistemul pentru a pune în practică stategia pe care o gândește. 

Niciodată nu mi-am permis să critic lotul, indiferent cine a fost selecționer. Vom vorbi după meci, eu sper să vorbim de bine”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro. 

Reclamă
Reclamă

Înaintea partidei cu Austria, România se va duela cu Moldova într-un meci amical, pe Arena Națională. Partida se va disputa azi, de la ora 21:00, și va fi în format live text, pe as.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Observator
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
18:04
Veste bună pentru FCSB. Jucătorul operat de urgență a început recuperarea și se pregătește de revenirea pe teren
17:59
Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Shanghai! Sârbul a stabilit un nou record incredibil
17:52
Cipru – Bosnia şi Austria – San Marino LIVE SCORE (21:45). Cum arată clasamentul în grupa României
17:28
„Cu cine să te întindă, cu Postolachi?”. Mesaj ironic înaintea amicalului cu Moldova. Singura „problemă” a „tricolorilor”
17:14
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie
17:01
Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL! Debut cu înfrângere pentru Edmonton Oilers în noul sezon
Vezi toate știrile
1 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 2 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 5 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 6 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – DinamoKyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo