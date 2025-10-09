Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul "Generaţiei de Aur": "Mi se pare mai mare greșeala lui Man" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul “Generaţiei de Aur”: “Mi se pare mai mare greșeala lui Man”

Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul “Generaţiei de Aur”: “Mi se pare mai mare greșeala lui Man”

Radu Constantin Publicat: 9 octombrie 2025, 19:13

Comentarii
Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul Generaţiei de Aur: Mi se pare mai mare greșeala lui Man

Horaţiu Moldovan, în timpul unui meci / Profimedia

Horațiu Moldovan a fost făcut praf de Mircea Lucescu, care l-a nominalizat drept primul vinovat pentru situaţia catastrifală în care se găseşte România. Cum a gafat cu Canada şi Cipru, acum portarul nici măcar nu a fost convocat de Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La ultima conferinţă, selecționerul Mircea Lucescu l-a criticat aprig pe Horațiu Moldovan pentru prestaţia lui cu Canada si Cipru. Titular în ambele meciuri, portarul lui Oviedo a fost găsit vinovat pentru golul secund de la Nicosia, atunci când Dennis Man a pierdut o minge la mijlocul terenului din degajarea sa.

Bogdan Stelea nu împărtăşeşte opinia lui Mircea Lucescu.

“Mi se pare mai mare greșeala lui Man la faza aia. Ești un atacant care primești o pasă lungă. Ok, este un concept tactic la care se face referire. Tu, ca atacant, nu ai voie să nu simți adversarul că vine și că îți ia mingea atât de ușor. Să rămâi pasiv…

În general, în momentul în care nominalizezi un jucător și vorbești despre greșelile lui, mai ales la un portar… Nimănui nu-i place să fie cricat. Eu nu aș fi făcut nimic, dar nici nu mi-ar fi convenit. Eu n-am cerut niciodată explicații vreunui antrenor”, a spus Bogdan Stelea, la Fotbal Club.

Reclamă
Reclamă

Cum Horaţiu Moldovan nu a mai fost convocat, Mircea Lucescu i-a preferat pe Ionuț Radu, Răzvan Sava și Ștefan Târnovanu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Observator
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la națională
Fanatik.ro
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la națională
20:12
„De-aia au venit, să fie văzuți la treabă”. Fostul internațional, reacție fermă despre debuturile surpriză de la națională
19:35
Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul
19:33
România – Moldova (LIVE TEXT, 21:00). Test pentru „tricolori” înaintea confruntării cu Austria. Primul 11
19:15
Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla”
18:52
Gigi Becali a lămurit situaţia proiectului de lege din Parlament: “Cred că va trece! Mă obligi pe mine? Nu accept!”
18:29
Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova: „Un lucru trist”
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 5 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 6 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor