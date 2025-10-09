Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul "Generaţiei de Aur": "Mi se pare mai mare greșeala lui Man" - Antena Sport

Horațiu Moldovan a fost făcut praf de Mircea Lucescu, care l-a nominalizat drept primul vinovat pentru situaţia catastrifală în care se găseşte România. Cum a gafat cu Canada şi Cipru, acum portarul nici măcar nu a fost convocat de Mircea Lucescu.

La ultima conferinţă, selecționerul Mircea Lucescu l-a criticat aprig pe Horațiu Moldovan pentru prestaţia lui cu Canada si Cipru. Titular în ambele meciuri, portarul lui Oviedo a fost găsit vinovat pentru golul secund de la Nicosia, atunci când Dennis Man a pierdut o minge la mijlocul terenului din degajarea sa.

Bogdan Stelea nu împărtăşeşte opinia lui Mircea Lucescu.

“Mi se pare mai mare greșeala lui Man la faza aia. Ești un atacant care primești o pasă lungă. Ok, este un concept tactic la care se face referire. Tu, ca atacant, nu ai voie să nu simți adversarul că vine și că îți ia mingea atât de ușor. Să rămâi pasiv…

În general, în momentul în care nominalizezi un jucător și vorbești despre greșelile lui, mai ales la un portar… Nimănui nu-i place să fie cricat. Eu nu aș fi făcut nimic, dar nici nu mi-ar fi convenit. Eu n-am cerut niciodată explicații vreunui antrenor”, a spus Bogdan Stelea, la Fotbal Club.