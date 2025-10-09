Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul - Antena Sport

Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova. Acesta este ultimul test al tricolorilor înaintea meciului cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida cu Austria e duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Tot pe Arena Naţională, România întâlneşte joi seară Moldova, într-un meci amical care l-a nemulţumit pe Mircea Lucescu, dar care trebuie disputat, fiind vorba despre o dată FIFA.

Baiaram şi Eissat debutează la naţionala României în amicalul cu Moldova

Cu acest prilej, doi jucători îşi vor face debutul la naţionala de seniori a României. Primul este Ştefan Baiaram, jucătorul Universităţii Craiova, care a evoluat până acum numai la echipele de tineret ale României.

Celălalt jucător care va debuta în tricoul României este Lisav Naif Eissat, marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru acţiunea din luna octombrie.

De asemenea, jucători precum Mihai Popescu, Raul Opruţ, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir sau Louis Munteanu, cu puţine minute la naţionala României, vor juca încă din primul minut contra Moldovei.