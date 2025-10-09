Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul

Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul

Publicat: 9 octombrie 2025, 19:35

Comentarii
Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul

Mircea Lucescu / Profimedia

Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova. Acesta este ultimul test al tricolorilor înaintea meciului cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida cu Austria e duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot pe Arena Naţională, România întâlneşte joi seară Moldova, într-un meci amical care l-a nemulţumit pe Mircea Lucescu, dar care trebuie disputat, fiind vorba despre o dată FIFA.

Baiaram şi Eissat debutează la naţionala României în amicalul cu Moldova

Cu acest prilej, doi jucători îşi vor face debutul la naţionala de seniori a României. Primul este Ştefan Baiaram, jucătorul Universităţii Craiova, care a evoluat până acum numai la echipele de tineret ale României.

Celălalt jucător care va debuta în tricoul României este Lisav Naif Eissat, marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru acţiunea din luna octombrie.

De asemenea, jucători precum Mihai Popescu, Raul Opruţ, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir sau Louis Munteanu, cu puţine minute la naţionala României, vor juca încă din primul minut contra Moldovei.

Reclamă
Reclamă

Tânărul de 20 de ani evoluează la Maccabi Haifa şi a jucat până acum în toate reprezentativele Israeului de tineret, de la U15, până la U21. În cele din urmă, el a fost convins de Mircea Lucescu să reprezinte România, în condiţiile în care are o bunică din Dorohoi.

“A fost foarte emoționant pentru mine, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. Mai presus de toate, o văd ca pe o mare oportunitate. Pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept această experiență. Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românescă din familia mea îmi va aduce ceva special”, a declarat Lisav Eissat, înaintea meciului cu Moldova.

Primul 11 al României în meciul cu Moldova:

ROMÂNIA: 1. I. Radu – 4. Manea, 3. M. Popescu, 24. Eissat, 15. Opruț – 23. Dragomir, 14. Screciu, 10. Hagi-cpt. – 21. Moruțan, 17. L. Munteanu, 26. Baiaram.
Rezerve: 12. Târnovanu, 16. Sava – 2. Ciubotaru, 5. Ghiță, 6. M. Marin, 7. Dobre, 8. Chipciu, 9. Bîrligea, 11. Miculescu, 13. Mihăilă, 18. R. Marin, 19. F. Tănase, 20. Man, 22. Cîrjan, 25. Racovițan
Selecționer: Mircea Lucescu

Șeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. MoldovaȘeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. Moldova
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Observator
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la națională
Fanatik.ro
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la națională
20:31
Cătălin Cîrjan, copleșit de emoții înaintea primului meci la națională: „Îmi trăiesc visul”
20:12
„De-aia au venit, să fie văzuți la treabă”. Fostul internațional, reacție fermă despre debuturile surpriză de la națională
19:33
România – Moldova (LIVE TEXT, 21:00). Test pentru „tricolori” înaintea confruntării cu Austria. Primul 11
19:15
Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla”
19:13
Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul “Generaţiei de Aur”: “Mi se pare mai mare greșeala lui Man”
18:52
Gigi Becali a lămurit situaţia proiectului de lege din Parlament: “Cred că va trece! Mă obligi pe mine? Nu accept!”
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 5 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 6 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor