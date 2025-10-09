Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul - Antena Sport

Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova. Acesta este ultimul test al tricolorilor înaintea meciului cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida cu Austria e duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Tot pe Arena Naţională, România întâlneşte joi seară Moldova, într-un meci amical care l-a nemulţumit pe Mircea Lucescu, dar care trebuie disputat, fiind vorba despre o dată FIFA.
Baiaram şi Eissat debutează la naţionala României în amicalul cu Moldova
Cu acest prilej, doi jucători îşi vor face debutul la naţionala de seniori a României. Primul este Ştefan Baiaram, jucătorul Universităţii Craiova, care a evoluat până acum numai la echipele de tineret ale României.
Celălalt jucător care va debuta în tricoul României este Lisav Naif Eissat, marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru acţiunea din luna octombrie.
De asemenea, jucători precum Mihai Popescu, Raul Opruţ, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir sau Louis Munteanu, cu puţine minute la naţionala României, vor juca încă din primul minut contra Moldovei.
Tânărul de 20 de ani evoluează la Maccabi Haifa şi a jucat până acum în toate reprezentativele Israeului de tineret, de la U15, până la U21. În cele din urmă, el a fost convins de Mircea Lucescu să reprezinte România, în condiţiile în care are o bunică din Dorohoi.
“A fost foarte emoționant pentru mine, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. Mai presus de toate, o văd ca pe o mare oportunitate. Pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept această experiență. Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românescă din familia mea îmi va aduce ceva special”, a declarat Lisav Eissat, înaintea meciului cu Moldova.
Primul 11 al României în meciul cu Moldova:
ROMÂNIA: 1. I. Radu – 4. Manea, 3. M. Popescu, 24. Eissat, 15. Opruț – 23. Dragomir, 14. Screciu, 10. Hagi-cpt. – 21. Moruțan, 17. L. Munteanu, 26. Baiaram.
Rezerve: 12. Târnovanu, 16. Sava – 2. Ciubotaru, 5. Ghiță, 6. M. Marin, 7. Dobre, 8. Chipciu, 9. Bîrligea, 11. Miculescu, 13. Mihăilă, 18. R. Marin, 19. F. Tănase, 20. Man, 22. Cîrjan, 25. Racovițan
Selecționer: Mircea Lucescu
- Cătălin Cîrjan, copleșit de emoții înaintea primului meci la națională: „Îmi trăiesc visul”
- „De-aia au venit, să fie văzuți la treabă”. Fostul internațional, reacție fermă despre debuturile surpriză de la națională
- România – Moldova (LIVE TEXT, 21:00). Test pentru „tricolori” înaintea confruntării cu Austria. Primul 11
- Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul “Generaţiei de Aur”: “Mi se pare mai mare greșeala lui Man”
- Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova: „Un lucru trist”