Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla” - Antena Sport

Gică Hagi, la finalul unui meci al Farului/ Profimedia

Clubul pe care Gică Hagi l-ar putea prelua a făcut un anunț oficial despre această posibilitate. Oficialii celor de la Eyupspor au oferit declarații despre „Rege”.

Echipa la care evoluează Denis Drăguș a rămas fără antrenor, după ce Selcuk Șahin a fost demis după doar trei luni. Turcii au anunțat că pe lista cu posibili înlocuitori se află și numele lui Gică Hagi.

Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi

În contextul celor apărute în presa din Turcia, cei de la Eyupspor au oferit o reacție oficială cu privire la revenirea lui Gică Hagi în fotbalul turc.

Vicepreședintele lui Eyupspor a transmis că „Regele” e o legendă în Turcia, însă sunt șanse mici ca el să ajungă să antreneze echipa la care evoluează și Denis Drăguș. Fatih Kulaksiz a dat însă de înțeles că un astfel de scenariu n-ar fi însă imposibil.

„Cu Hagi nu ne-am întâlnit. Este o figură legendară a fotbalului nostru. Este puțin probabil să ne întâlnim, dar se poate întâmpla orice în fotbal”, a spus vicepreședintele lui Eyupspor, Fatih Kulakssiz, conform Ekol Sports.