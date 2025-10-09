Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla” - Antena Sport

Închide meniul
Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla"

Fotbal | Fotbal extern

Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla”

Publicat: 9 octombrie 2025, 19:15

Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: Este o legendă. Se poate întâmpla”

Gică Hagi, la finalul unui meci al Farului/ Profimedia

Clubul pe care Gică Hagi l-ar putea prelua a făcut un anunț oficial despre această posibilitate. Oficialii celor de la Eyupspor au oferit declarații despre „Rege”. 

Echipa la care evoluează Denis Drăguș a rămas fără antrenor, după ce Selcuk Șahin a fost demis după doar trei luni. Turcii au anunțat că pe lista cu posibili înlocuitori se află și numele lui Gică Hagi. 

Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi 

În contextul celor apărute în presa din Turcia, cei de la Eyupspor au oferit o reacție oficială cu privire la revenirea lui Gică Hagi în fotbalul turc. 

Vicepreședintele lui Eyupspor a transmis că „Regele” e o legendă în Turcia, însă sunt șanse mici ca el să ajungă să antreneze echipa la care evoluează și Denis Drăguș. Fatih Kulaksiz a dat însă de înțeles că un astfel de scenariu n-ar fi însă imposibil. 

Cu Hagi nu ne-am întâlnit. Este o figură legendară a fotbalului nostru. Este puțin probabil să ne întâlnim, dar se poate întâmpla orice în fotbal”, a spus vicepreședintele lui Eyupspor, Fatih Kulakssiz, conform Ekol Sports. 

Totodată, oficialul lui Eyupspor a transmis că obiectivul echipei este aducerea unui antrenor străin, după demiterea lui Șahin, pe listă fiind și Mark van Bommel. 

Lucrăm la asta de la începutul săptămânii. Am discutat, am evaluat mulți antrenori. Ce pot spune acum este că prioritatea noastră este să alegem un antrenor străin. Munca noastră este în desfășurare”, a mai spus vicepreședintele lui Eyupspor. 

Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
