Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla” - Antena Sport

Clubul pe care Gică Hagi l-ar putea prelua a făcut un anunț oficial despre această posibilitate. Oficialii celor de la Eyupspor au oferit declarații despre „Rege”.
Echipa la care evoluează Denis Drăguș a rămas fără antrenor, după ce Selcuk Șahin a fost demis după doar trei luni. Turcii au anunțat că pe lista cu posibili înlocuitori se află și numele lui Gică Hagi.
Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi
În contextul celor apărute în presa din Turcia, cei de la Eyupspor au oferit o reacție oficială cu privire la revenirea lui Gică Hagi în fotbalul turc.
Vicepreședintele lui Eyupspor a transmis că „Regele” e o legendă în Turcia, însă sunt șanse mici ca el să ajungă să antreneze echipa la care evoluează și Denis Drăguș. Fatih Kulaksiz a dat însă de înțeles că un astfel de scenariu n-ar fi însă imposibil.
„Cu Hagi nu ne-am întâlnit. Este o figură legendară a fotbalului nostru. Este puțin probabil să ne întâlnim, dar se poate întâmpla orice în fotbal”, a spus vicepreședintele lui Eyupspor, Fatih Kulakssiz, conform Ekol Sports.
Totodată, oficialul lui Eyupspor a transmis că obiectivul echipei este aducerea unui antrenor străin, după demiterea lui Șahin, pe listă fiind și Mark van Bommel.
„Lucrăm la asta de la începutul săptămânii. Am discutat, am evaluat mulți antrenori. Ce pot spune acum este că prioritatea noastră este să alegem un antrenor străin. Munca noastră este în desfășurare”, a mai spus vicepreședintele lui Eyupspor.
- Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Samuel Asamoah. Impresarul, detalii dureroase
- Istvan Kovacs, delegat la un meci tare din preliminariile Campionatului Mondial 2026
- “Perla” lui Real Madrid a vorbit despre tatuajul dedicat celui mai mare triumf al lui Leo Messi : “O zi unică”
- Doliu în Argentina. Miguel Angel Russo, antrenorul lui Boca Juniors, a murit la 69 de ani
- Anunț din Turcia despre revenirea lui Gică Hagi pe banca unei echipe: „Prioritatea noastră e un antrenor străin”