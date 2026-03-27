Zeci de fani români nu au fost lăsaţi de turci să intre la meci: "Voi aveţi o problemă, nu noi"

Bogdan Stănescu Publicat: 27 martie 2026, 16:42

Andrei Marius, unul dintre fanii români care nu a fost lăsat să intre la meci / captura video TikTok Andrei Marius

Zeci de suporteri români nu au putut intra pe stadion la meciul din semifinala barajului pentru Mondial, pierdut de tricolori, în deplasare, cu Turcia.

Turcii au invocat o problemă cu codul QR. Fanii români trecuseră de 3 puncte de acces, dar la al patrulea au fost opriţi de forţele de ordine. În cele din urmă, suporterii români au fost nevoiţi să vadă meciul la o terasă din apropierea stadionului.

“Intenționat nu ne lasă să intrăm. You have a problem (n.r. voi aveți o problemă), nu noi. Voi aveți probleme la turnicheți, nu noi. Uite, ne dă afară! Băi, frate, nu-mi vine să cred! A fost problemă la codul QR? Păi, cum?

Am trecut de 3 bariere până aici cu codul QR! Cum intrai aici? Ce facem acum? Am trecut de 3 puncte de acces, cum intrai în stadion dacă n-aveai bilet? La al patrulea nu ne-a lăsat să intrăm! De ce?”, a transmis Andrei Marius, pe TikTok.

România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia, pe stadionul lui Beşiktaş, în semifinala barajului pentru Mondial din 2026. Pentru tricolori urmează amicalul cu Slovacia, care se va vedea exclusiv marţi, de la 21:45, pe Antena 1.

Turcia se va lupta cu Kosovo pentru un loc la Mondialul din această vară. Meciul se va disputa în Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Citește și:
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Observator
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Câți bani trebuie să plătească la gaze Florin Prunea. Fostul concurent de la Desafio a rămas șocat când a văzut factura
Fanatik.ro
Câți bani trebuie să plătească la gaze Florin Prunea. Fostul concurent de la Desafio a rămas șocat când a văzut factura
17:36

LIVE SCORERomânia U20 – Polonia U20. Tricolorii lui Adrian Iencsi, duel tare în Elite League
17:25

EXCLUSIVRamona Verman, încrezătoare că se va califica la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: “Chiar e foarte accesibil”
16:57

Dumitru Dragomir știe cum va arăta echipa de start a României cu Gică Hagi la cârmă. Ce sfat are în cazul lui Ianis
16:50

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 martie
16:39

Lovitură uriașă. Dan Șucu aduce un miliardar din Brazilia la echipă
16:31

Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi”
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț