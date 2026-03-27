Zeci de fani români nu au fost lăsaţi de turci să intre la meci: “Voi aveţi o problemă, nu noi”

Zeci de suporteri români nu au putut intra pe stadion la meciul din semifinala barajului pentru Mondial, pierdut de tricolori, în deplasare, cu Turcia.
Turcii au invocat o problemă cu codul QR. Fanii români trecuseră de 3 puncte de acces, dar la al patrulea au fost opriţi de forţele de ordine. În cele din urmă, suporterii români au fost nevoiţi să vadă meciul la o terasă din apropierea stadionului.
Zeci de suporteri români care aveau bilet la meciul cu Turcia nu au putut intra pe stadion!
“Intenționat nu ne lasă să intrăm. You have a problem (n.r. voi aveți o problemă), nu noi. Voi aveți probleme la turnicheți, nu noi. Uite, ne dă afară! Băi, frate, nu-mi vine să cred! A fost problemă la codul QR? Păi, cum?
Am trecut de 3 bariere până aici cu codul QR! Cum intrai aici? Ce facem acum? Am trecut de 3 puncte de acces, cum intrai în stadion dacă n-aveai bilet? La al patrulea nu ne-a lăsat să intrăm! De ce?”, a transmis Andrei Marius, pe TikTok.
România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia, pe stadionul lui Beşiktaş, în semifinala barajului pentru Mondial din 2026. Pentru tricolori urmează amicalul cu Slovacia, care se va vedea exclusiv marţi, de la 21:45, pe Antena 1.
Turcia se va lupta cu Kosovo pentru un loc la Mondialul din această vară. Meciul se va disputa în Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.
