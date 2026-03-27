Dumitru Dragomir știe cum va arăta echipa de start a României cu Gică Hagi la cârmă. Ce sfat are în cazul lui Ianis

Naționala de fotbal a României a ratat și ultima șansă de calificare la Campionatul Mondial, iar după meciul cu Slovacia se va produce și momentul despărțirii de actualul selecționer, Gică Hagi urmând să îi ia locul lui Mircea Lucescu.
Dumitru Dragomir a alcătuit deja echipa de start cu care noul selecționer va juca și a explicat și ce ar trebuit schimbat în cazul lui Ianis Hagi.
Dumitru Dragomir, indicații în cazul lui Ianis Hagi
Selecționata României a ratat o nouă șansă de a reveni la un Campionatul Mondial după o pauză de 28 de ani, tricolorii fiind învinși în Turcia cu scorul de 1-0.
Majoritatea așteaptă schimbarea de la nivelul băncii tehnice, iar Dumitru Dragomir a spus deja și ce schimbări va face Gică Hagi în cadrul echipei de start.
„Vom merge în continuare cu Ionuț Radu, are o personalitate bună. Îl vom păstra în continuare pe Rațiu, chiar dacă vine Hagi. Joacă senzațional în Spania, iar la noi nu — înseamnă că nu este înțeles! Mă mir că nu alerga înapoi când pierdea mingea; el are un moral de competiție ridicat. Probabil că nu mai putea… Emoțiile îți taie elanul!
Bancu a jucat foarte bine, l-a ținut excelent pe atacantul lui Galatasaray. Despre Bîrligea nu am ce spune. Cum să dea goluri dacă nu primește mingea în față? Nu îl ajută deloc mijlocul terenului. El este vârf de atac, însă nu îl ajută nimeni! Ai văzut vreun jucător care să dribleze? Nu a fost nimeni; a încercat doar Rațiu de 2-3 ori. O dată i-a reușit, de două ori a pierdut. S-a strigat ceva la el, a intrat în panică și nu a mai încercat.
Tănase a revigorat meciul! De asta am spus că Lucescu trebuia să îl bage pe Tănase mai devreme; el putea să facă mai mult acolo. Dacă eram în locul lui Lucescu, făceam două schimbări la pauză: îl băgam pe Coubiș, obligatoriu, în locul lui Burcă, și pe Baiaram. Trebuia să intre cineva care să lege jocul”.
„Obligatoriu trebuie introdus și Tănase”
„Nu au ținut de minge, a fost lipsă de personalitate! Noi am jucat ieri ca să nu luăm multe goluri, să nu ne facem de râs. După părerea mea, nu ne-a interesat calificarea. Eu am spus că nu ne calificăm, așa că am gura aurită. Să știți de la mine că 1-0 este la fel ca 7-0. Oricum, ne călcau în picioare în Kosovo, au echipă! Acum poate fi încercat și Coubiș.
Rămâne Rațiu și când este Hagi. Radu Drăgușin rămâne, iar pe Burcă îl înlocuim cu Coubiș. Pe partea stângă va fi tot Bancu, a jucat bine și nu poți să îl schimbi. Totuși, i-aș da o repriză și lui Borza. La mijloc îl lăsăm pe Dragomir, dar aș căuta pe altcineva în locul lui Răzvan Marin, poate Screciu — el este peste toți.
În dreapta va continua Man, în stânga Mihăilă, iar Bîrligea în față. Ianis Hagi rămâne în continuare la mijloc, pentru că nu ai pe altcineva, însă nu este într-o formă deosebită. Poate că tatăl său, când va veni, îl va învăța să aibă o relație mai bună cu ceilalți. El trebuie să paseze, pentru că este pasator! Trebuie să învețe pasele de la mijlocul terenului care să îl pună în poziție bună pe atacant. Obligatoriu trebuie introdus și Tănase, așa că îl vom băga în locul lui Ianis”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.
- Zeci de fani români nu au fost lăsaţi de turci să intre la meci: “Voi aveţi o problemă, nu noi”
- Ce au scris slovacii despre tricolori înaintea meciului amical dintre cele două echipe
- Kosovo U21 – România U21 LIVE TEXT (20:00). Tricolorii lui Costin Curelea continuă drumul către EURO 2027
- Biletele pentru Slovacia – România (marţi, 21:45, Antena 1), disponibile online începând de sâmbătă
- Gică Hagi, întrebat direct dacă salvează echipa naţională a României! Ce răspuns a dat “Regele”