Ce au scris slovacii despre tricolori înaintea meciului amical dintre cele două echipe

Presa slovacă a scris că Turcia a depăşit România la toate capitolele în semifinala barajului pentru Mondial. Slovacii au pierdut, la rândul lor, semifinala barajului cu Kosovo. Slovacia – Kosovo s-a terminat 3-4.
Pentru cele două naţionale urmează amicalul de marţi. Slovacia – România va fi în direct marţi, de la 21:45, pe Antena 1.
Slovacii, după ce tricolorii au ratat prezenţa la Mondial: “O dezamăgire imensă domnește în România”
“O dezamăgire imensă domnește în România: Turcii i-au depășit în toate”, a titrat publicaţia slovacă sport.aktuality.sk după meciul pierdut de tricolori cu reprezentativa pregătită de Vincenzo Montella.
“Fotbaliștii turci sunt la un pas de a se califica la Cupa Mondială, unde au concurat ultima dată în 2002 și au adus acasă medalii de bronz în mod senzațional.
În semifinala de joi pentru Cupa Mondială din 2026, turcii au câștigat o luptă tactică împotriva României, pe care au învins-o la Istanbul cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 53 de fundașul stânga Ferdi Kadioglu.
Meciul a adus un minim de ocazii de ambele părți, românii nu au trimis nici măcar un șut direct pe poartă. Nu își vor repeta participarea la Campionatul Mondial, ultima fiind în 1998. Marți, 31 martie, vor avea doar un meci amical împotriva Slovaciei la Bratislava”, au mai scris slovacii.
Biletele pentru Slovacia – România (marţi, 21:45, Antena 1), disponibile online începând de sâmbătă
Naţionala României va întâlni Slovacia, marţi, de la ora 21.45, la Bratislava, într-un meci amical, stabilit conform programului UEFA. Duelul va fi live pe Antena 1.
Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul federaţiei din Slovacia, pe un link dedicat fanilor români, care va fi activat mâine, informează FRF. Preţul unui tichet este de 19 euro (aproximativ 100 de lei), iar locurile sunt repartizate în sectoarele D201 – D204. Vor fi disponibile 1.000 de bilete pentru suporterii români.
Pentru fiecare comandă se pot achiziţiona maximum 5 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, data naşterii şi adresă. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă.
- Dumitru Dragomir știe cum va arăta echipa de start a României cu Gică Hagi la cârmă. Ce sfat are în cazul lui Ianis
- Zeci de fani români nu au fost lăsaţi de turci să intre la meci: “Voi aveţi o problemă, nu noi”
- Kosovo U21 – România U21 LIVE TEXT (20:00). Tricolorii lui Costin Curelea continuă drumul către EURO 2027
- Biletele pentru Slovacia – România (marţi, 21:45, Antena 1), disponibile online începând de sâmbătă
- Gică Hagi, întrebat direct dacă salvează echipa naţională a României! Ce răspuns a dat “Regele”