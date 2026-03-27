Ce au scris slovacii despre tricolori înaintea meciului amical dintre cele două echipe

Presa slovacă a scris că Turcia a depăşit România la toate capitolele în semifinala barajului pentru Mondial. Slovacii au pierdut, la rândul lor, semifinala barajului cu Kosovo. Slovacia – Kosovo s-a terminat 3-4.

Pentru cele două naţionale urmează amicalul de marţi. Slovacia – România va fi în direct marţi, de la 21:45, pe Antena 1.

Slovacii, după ce tricolorii au ratat prezenţa la Mondial: “O dezamăgire imensă domnește în România”

“O dezamăgire imensă domnește în România: Turcii i-au depășit în toate”, a titrat publicaţia slovacă sport.aktuality.sk după meciul pierdut de tricolori cu reprezentativa pregătită de Vincenzo Montella.

“Fotbaliștii turci sunt la un pas de a se califica la Cupa Mondială, unde au concurat ultima dată în 2002 și au adus acasă medalii de bronz în mod senzațional.

În semifinala de joi pentru Cupa Mondială din 2026, turcii au câștigat o luptă tactică împotriva României, pe care au învins-o la Istanbul cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 53 de fundașul stânga Ferdi Kadioglu.