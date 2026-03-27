Lovitură uriașă. Dan Șucu aduce un miliardar din Brazilia la echipă

Dan Șucu a devenit în urmă cu un an și jumătate acționar majoritar la Genoa, într-un moment extrem de dificil din punct de vedere financiar pentru club.

După ce a readus pe linia de plutire Genoa, Șucu vrea să ducă echipa la următorul nivel. Conform Calgio Genoa, Șucu vrea să-l convingă pe Alexandre Behring, un miliardar din Brazilia.

CEO-ul lui Genoa, surprins alături de Behring

Andres Blazquez, CEO-ul clubului Genoa, a fost prezent recent la un meci al echipei de polo Pro Recco, cumpărată recent de către Alexandre Behring. La acel meci, Blazquez a fost surprins în timp ce vorbea cu Behring. Subiectul discuției? Genoa.

Familia Behring este în top 500 cele mai bogate din lume, Alexander fiind cofondator și partener la 3G Capital, firmă de investiții implicată în achiziții majore. Averea lui este estimată la 5,9 miliarde de euro.