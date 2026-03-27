AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 martie

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 27 martie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Gică Hagi, la revenirea în ţară, după ce Turcia a învins România la Istanbul.
1. Hagi, aşteptat la naţională
Gică Hagi a fost întrebat direct dacă salvează naţionala, după ratarea calificării la World Cup 2026: “Vom vedea, nu ştim niciodată”, a spus “Regele”, la revenirea din Turcia.
2. Lacrimile lui Stanciu
Nicolae Stanciu nu şi-a putut ascunde emoţiile, după înfrângerea cu Turcia. A fost surprins în lacrimi, în faţa fanilor români prezenţi la Istanbul: “A fost ultima şansă pentru mine”, a spus Stanciu.
3. Lucescu, unic în istorie
Pe as.ro vezi ce record impresionant a stabilit Mircea Lucescu, deşi România a fost învinsă de Turcia în barajul pentru World Cup 2026.
4. Becali plăteşte oricât
Gigi Becali e gata să-l umple de bani pe Mirel Rădoi pentru a rămâne la FCSB: “Nu mai pleacă. Poate să câştige un milion de euro”, a spus patronul campioanei.
5. Klopp, mesaj pentru Salah
Jurgen Klopp a reacţionat după anunţul plecării lui Mo Salah de la Liverpool: “Una dintre cele mai tari cariere la care vom fi martori vreodată”, a spus germanul, despre fostul său elev.
