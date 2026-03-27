AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 martie

Publicat: 27 martie 2026, 16:50

Gica Hagi, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur / Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 27 martie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Gică Hagi, la revenirea în ţară, după ce Turcia a învins România la Istanbul.

AntenaSport Update 27 martie

1. Hagi, aşteptat la naţională

Gică Hagi a fost întrebat direct dacă salvează naţionala, după ratarea calificării la World Cup 2026: “Vom vedea, nu ştim niciodată”, a spus “Regele”, la revenirea din Turcia.

2. Lacrimile lui Stanciu

Nicolae Stanciu nu şi-a putut ascunde emoţiile, după înfrângerea cu Turcia. A fost surprins în lacrimi, în faţa fanilor români prezenţi la Istanbul: “A fost ultima şansă pentru mine”, a spus Stanciu.

3. Lucescu, unic în istorie

Pe as.ro vezi ce record impresionant a stabilit Mircea Lucescu, deşi România a fost învinsă de Turcia în barajul pentru World Cup 2026.

4. Becali plăteşte oricât

Gigi Becali e gata să-l umple de bani pe Mirel Rădoi pentru a rămâne la FCSB: “Nu mai pleacă. Poate să câştige un milion de euro”, a spus patronul campioanei.

5. Klopp, mesaj pentru Salah

Jurgen Klopp a reacţionat după anunţul plecării lui Mo Salah de la Liverpool: “Una dintre cele mai tari cariere la care vom fi martori vreodată”, a spus germanul, despre fostul său elev.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

