Ramona Verman, încrezătoare că se va califica la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: “Chiar e foarte accesibil”

Ramona Verman (22 de ani) priveşte cu optimism spre Jocurile Olimpice de la Los Angeles, care vor avea loc în vara lui 2028. Ea a obţinut locul 6 la Campionatele Mondiale indoor, din Polonia. A sărit 6,72 metri, record personal.

Anul trecut, Ramona Verman a cucerit aurul la Campionatele Europene U23. Sportiva de la săritura în lungime e una dintre marile speranţe ale atletismului românesc.

Ramona Verman: “Am demonstrat că medalia de aur de la Campionatele Europene U23 nu a fost întâmplătoare”

“Mă bucur că am putut încă o dată să îmi confirm valoarea. Mă gândeam că mulţi vor crede că medalia de aur de anul trecut, de la CE U23, a fost întâmplătoare. Dar am demonstrat că nu a fost aşa. Nu cred că sunt atât de conştientă de acest rezultat, locul 6 în lume. Mai tare mă bucur că am reuşit să îmi fac un record personal, 6.72m. Mi se pare enorm. Acum vreo 3-4 ani, când mă uitam la alte fete că sar atât, acum mi se pare ireal că am ajuns şi eu la această performanţă. Cred că sunt unde trebuie să fiu la acest moment.

Săritura de acum trei săptămâni, de la campionatele naţionale, 6,69m, am simţit-o mult mai lungă decat cea din Polonia. Acum, când am văzut pe tabelă 6,72, parcă nu-mi venea să cred. Nu a fost o săritură chinuită, a fost foarte natural şi nu mă aşteptam să fie atât de lungă. Ştiam că pot şi ştiu că pot mai mult, dar toate la timpul lor, le iau pas cu pas.

“Aş fi avut medalie anul trecut la CM de sală”

Ceea ce mă supăra puţin este că anul trecut, la CM de sală, locul 3 a sărit fix 6,72m. Deci aş fi avut medalie anul trecut. Dar nu sunt foarte supărată, a fost cea mai mare fericire pentru mine că am putut să ajung anul acesta la CM. Având în vedere că eu încă sunt U23, a fost o realizare pentru mine. M-au maturizat foarte mult concursurile la senioare, cu cele mai bune săritoare din lume, nu mă mai simt intimidată.