Ramona Verman, încrezătoare că se va califica la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: “Chiar e foarte accesibil”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 martie 2026, 17:25

Ramona Verman, încrezătoare că se va califica la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: Chiar e foarte accesibil

Ramona Verman / Profimedia Images

Ramona Verman (22 de ani) priveşte cu optimism spre Jocurile Olimpice de la Los Angeles, care vor avea loc în vara lui 2028. Ea a obţinut locul 6 la Campionatele Mondiale indoor, din Polonia. A sărit 6,72 metri, record personal.

Anul trecut, Ramona Verman a cucerit aurul la Campionatele Europene U23. Sportiva de la săritura în lungime e una dintre marile speranţe ale atletismului românesc.

Ramona Verman: “Am demonstrat că medalia de aur de la Campionatele Europene U23 nu a fost întâmplătoare”

“Mă bucur că am putut încă o dată să îmi confirm valoarea. Mă gândeam că mulţi vor crede că medalia de aur de anul trecut, de la CE U23, a fost întâmplătoare. Dar am demonstrat că nu a fost aşa. Nu cred că sunt atât de conştientă de acest rezultat, locul 6 în lume. Mai tare mă bucur că am reuşit să îmi fac un record personal, 6.72m. Mi se pare enorm. Acum vreo 3-4 ani, când mă uitam la alte fete că sar atât, acum mi se pare ireal că am ajuns şi eu la această performanţă. Cred că sunt unde trebuie să fiu la acest moment.

Săritura de acum trei săptămâni, de la campionatele naţionale, 6,69m, am simţit-o mult mai lungă decat cea din Polonia. Acum, când am văzut pe tabelă 6,72, parcă nu-mi venea să cred. Nu a fost o săritură chinuită, a fost foarte natural şi nu mă aşteptam să fie atât de lungă. Ştiam că pot şi ştiu că pot mai mult, dar toate la timpul lor, le iau pas cu pas.

“Aş fi avut medalie anul trecut la CM de sală”

Ceea ce mă supăra puţin este că anul trecut, la CM de sală, locul 3 a sărit fix 6,72m. Deci aş fi avut medalie anul trecut. Dar nu sunt foarte supărată, a fost cea mai mare fericire pentru mine că am putut să ajung anul acesta la CM. Având în vedere că eu încă sunt U23, a fost o realizare pentru mine. M-au maturizat foarte mult concursurile la senioare, cu cele mai bune săritoare din lume, nu mă mai simt intimidată.

Competiţia mea de obiectiv este CE din vară. Baremul acolo este 6,75m, dar mă pot califica şi datorită rankingului. Nu este o problemă pentru mine. Deocamdată sunt într-o vacanţă binemeritată de o săptămână, asta mi-am făcut cadou după rezultatul de la mondiale.

JO de la LA se văd acum mult mai accesibile, privesc altfel acum. Înainte mi se părea atât de greu să ajungi acolo, dar cu multă muncă, chiar este foarte accesibil. Îmi place înainte de competiţii să analizez săriturile americancei Tara Davis, mi se pare că e fără greşeală şi mă motivează să o privesc”, a declarat Ramona Verman, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Cum va arăta primul 11 al României cu Gică Hagi antrenor! Mitică Dragomir a făcut echipa în direct
