Home | Fotbal | Echipa naţională | Biletele pentru Slovacia – România (marţi, 21:45, Antena 1), disponibile online începând de sâmbătă

Dan Roșu Publicat: 27 martie 2026, 15:15

Comentarii
Fani România - frf.ro

Naţionala României va întâlni Slovacia, marţi, de la ora 21.45, la Bratislava, într-un meci amical, stabilit conform programului UEFA. Duelul va fi live pe Antena 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul federaţiei din Slovacia, pe un link dedicat fanilor români, care va fi activat mâine, informează FRF. Preţul unui tichet este de 19 euro (aproximativ 100 de lei), iar locurile sunt repartizate în sectoarele D201 – D204. Vor fi disponibile 1.000 de bilete pentru suporterii români.

Pentru fiecare comandă se pot achiziţiona maximum 5 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, data naşterii şi adresă. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă.

Procedura de cumpărare

  • Începând de sâmbătă, 28 martie, ora 12:00, va fi posibilă înregistrarea comenzilor, în limita locurilor disponibile.
  • Suporterii care vor accesa linkul dedicat trebuie să se înregistreze şi va putea achiziţiona biletele online, plata fiind făcută cu cardul.
  • Fiecare cumpărător va introduce datele necesare pentru fiecare deţinător de bilet. Până la data de 30.03.2026, ora 23:59, persoana înregistrată poate modifica gratuit datele persoanelor care
  • vor participa la meci, direct din cont (în secţiunea My Orders). După această dată, modificările vor fi posibile doar contra unei taxe de 5 € cu TVA inclus / bilet.
  • După achiziţionarea biletelor, în cont vor fi vizibile doar voucherele; biletele cu cod QR vor fi disponibile cu 48 de ore înainte de meci.
  • Acces pentru persoanele cu dizabilităţi / utilizatori de scaun rulant

Ca urmare a regulamentului UEFA, în luna martie, fiecare selecţionată trebuie să dispute două partide. Astfel, forul de la Nyon a stabilit ca echipele care pierd semifinala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial să se întâlnească între ele pentru un meci amical.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
