Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc - Antena Sport

Home | Fotbal | Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc

Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc

Publicat: 8 septembrie 2025, 21:32

Comentarii
Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc

Jude Bellingham şi Jamal Musiala / EA Sport FC X

EA Sports se pregăteşte să lanseze noul joc EA Sports FC 26, noua versiune a jocului cunoscut până în 2022 sub numele de FIFA. În cursul zilei de luni, compania americană a publicat rating-urile generale ale celor mai buni 26 de jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noul joc se va lansa în toată lumea pe data de 26 septembrie 2025.

Kylian Mbappe şi Mohamed Salah, cei mai buni jucători în EA Sports FC 26

Anul acesta, cei mai buni jucători din joc sunt Kylian Mbappe şi Mohamed Salah. Starul lui Real Madrid a marcat sezonul trecut 43 de goluri şi a oferit 5 pase decisive, motiv pentru care rating-ul general al său va fi 91.

Acelaşi rating l-a primit şi Mohamed Salah. Starul egiptean a fost decisiv pentru Liverpool sezonul trecut, “cormoranii” reuşind să pună mâna pe titlul din Premier League în primul an al lui Arne Slot pe Anfield. Salah a marcat 34 de goluri şi a oferit 23 de pase decisive.

Reclamă
Reclamă

Imediat după cei doi sunt Ousmane Dembele, unul dintre favoriţii la Balonul de Aur de anul acesta, şi Rodri, câştigătorul Balonului de Aur din 2024. Amândoi au rating general 90. Tot 90 mai au Virgil Van Dijk, Jude Bellingham şi Erling Haaland.

Alţi 13 jucători au primit rating-ul 89. Este vorba despre Raphinha, Lamine Yamal, Achraf Hakimi, Vitinha, Gianluigi Donnarumma, Pedri, Joshua Kimmich, Alisson, Harry Kane, Federico Valverde, Vinicius Jr, Florian Wirtz şi Thibaut Courtois.

Lista prezentată luni de cei de la EA Sport se încheie cu alţi şase jucători, cu rating 88. Aceştia sunt Rober Lewandowski, Lautaro Martinez, Alexander Isak, Jamal Musiala, Gabriel Magalhaes şi Bukayo Saka.

Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se ţin sau nu marţi ore la şcoală? Profesorii spun că intră la clase, dar nu vor preda
Observator
Se ţin sau nu marţi ore la şcoală? Profesorii spun că intră la clase, dar nu vor preda
Ce se întâmplă cu fosta directoare de penitenciar care s-a apucat de filme pentru adulți. Motivul pentru care instanța a solicitat interogatoriul Oanei Tașcău
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu fosta directoare de penitenciar care s-a apucat de filme pentru adulți. Motivul pentru care instanța a solicitat interogatoriul Oanei Tașcău
23:27
LIVE SCOREIsrael – Italia 3-4 şi Croaţia – Muntenegru 3-0. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026
23:26
Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026
22:30
E gata! Dani Coman a anunţat ce se întâmplă cu Mario Tudose, după negocierile cu FCSB: “Am încheiat discuţiile”
22:30
Mihai Pintilii a spus ce s-a întâmplat la singurul antrenament al FCSB-ului la care a participat Gigi Becali
21:59
O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final
21:30
FotoSurpriza neplăcută avută de Gabi Tamaş şi Dan Alexa la Asia Express! Primul a început să înjure fără oprire
Vezi toate știrile
1 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 4 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 5 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 6 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”