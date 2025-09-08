Ei sunt cei mai buni! Ce rating-uri au jucătorii în EA Sports FC 26. Două superstaruri împart primul loc - Antena Sport

EA Sports se pregăteşte să lanseze noul joc EA Sports FC 26, noua versiune a jocului cunoscut până în 2022 sub numele de FIFA. În cursul zilei de luni, compania americană a publicat rating-urile generale ale celor mai buni 26 de jucători.

Noul joc se va lansa în toată lumea pe data de 26 septembrie 2025.

Kylian Mbappe şi Mohamed Salah, cei mai buni jucători în EA Sports FC 26

Anul acesta, cei mai buni jucători din joc sunt Kylian Mbappe şi Mohamed Salah. Starul lui Real Madrid a marcat sezonul trecut 43 de goluri şi a oferit 5 pase decisive, motiv pentru care rating-ul general al său va fi 91.

Acelaşi rating l-a primit şi Mohamed Salah. Starul egiptean a fost decisiv pentru Liverpool sezonul trecut, “cormoranii” reuşind să pună mâna pe titlul din Premier League în primul an al lui Arne Slot pe Anfield. Salah a marcat 34 de goluri şi a oferit 23 de pase decisive.

