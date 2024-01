Eric Bicfalvi a semnat noul contract, la 35 de ani! "Aici îşi va încheia cariera" - Antena Sport

Am învăţat câteva cuvinte şi expresii în Ucraina. M-a ajutat foarte mult să citesc cărţi în limba rusă. Cred că după atâţia ani în această ţară deja am devenit şi eu rus.

O dată am primit o ofertă, dar am ales să rămân la Ural. Sunt la fiecare şase luni. Ultima dată când unele cluburi au încercat să profite de situaţia politică din jurul Rusiei, s-au oferit să suspende contractul. Am refuzat. După aceea nu m-au contactat.

După părerea mea, acest lucru este pur şi simplu necinstit în raport cu Ural. Sunt aici pentru al şaptelea an, dau totul pentru echipă şi nu pot face asta”, a declarat Eric Bicfalvi, pentru Sport-express.ru, la începutul lui 2023.