"Aproape îmi spune 'tată'" Pepe, mesaj savuros despre un coleg de la naţională! Ce a spus despre Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Pepe, mesaj savuros despre un coleg de la naţională! Ce a spus despre Cristiano Ronaldo Pepe, alături de Cristiano Ronaldo/ Profimedia Pepe a transmis un mesaj savuros despre un coleg de la naţională, care aproape îl strigă „tată”. Fundaşul de 41 de ani a oferit declaraţii despre Joao Neves, coechipierul său cu 22 de ani mai mic decât el. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pepe este jucător de bază la echipa naţională a Portugaliei, deşi are 41 de ani. Lusitanii se vor duela cu Slovenia în optimile EURO 2024, luni, de la ora 22:00. „Aproape îmi spune ‘tată'” Pepe, mesaj savuros despre un coleg de la naţională Pepe a rămas liber de contract, în această vară, după despărţirea de Porto. Acesta a transmis că nu a luat o decizie în privinţa viitorul său, fiind concentrat pe obiectivele de la echipa naţională. De asemenea, Pepe a dezvăluit că secretul longevităţii sale este pasiunea pe care o are pentru fotbal. „Nu mă gândesc la faptul că rămân liber de contract, sincer. Viitorul e în mâinile lui Dumnezeu. Am multe alte lucruri la care mă gândesc, cum ar fi modul în care mă voi apăra la antrenamente sau cum mă voi recupera după antrenamentul de mâine. Acesta sunt îngrijorările mele acum. Reclamă

Reclamă 4

Joao Neves nu-mi spune tată, dar pe aproape, pe acolo… e un tip foarte glumeț. În calitatea mea de cel mai vârstnic jucător încerc să ajut pe toată lumea. Sunt convins că Joao Neves și toți ceilalți vor avea un viitor foarte strălucitor.

Secretul longevității mele? Pasiunea pe care o am pentru fotbal. Am zis de multe ori că este un privilegiu să am în continuare capacitatea de a face ceea ce iubesc cel mai mult. Cu multă concentrare și competitivitate, calități pe care le am. Ăsta e secretul – pasiunea pe care o am în fiecare moment, la orice antrenament, la orice meci”, a transmis Pepe, conform presei din Portugalia.

De asemenea, Pepe a fost întrebat şi despre Cristiano Ronaldo. Acesta a subliniat că starul lusitan va avea evoluţii excelente şi în fazele eliminatorii ale Campionatului European.

Reclamă

„Cristiano trăiește pentru goluri, este clar. Dar l-ați văzut? Ați văzut ce disponibilitate are pe teren pentru a ajuta naționala? Este incredibil! Este jucătorul cu cele mai multe minute la naționala noastră. Și are 39 de ani! Se descurcă foarte bine și sunt convins că va face treabă bună în fazele eliminatorii ale turneului”, a mai declarat Pepe. Cristiano Ronaldo, un nou record uriaş. E singurul jucător din istorie care joacă la 6 Campionatele Europene Cristiano Ronaldo a realizat un nou record uriaş în fotbalul mondial. A devenit singurul jucător din istorie care joacă la 6 Campionate Europene diferite. Cristiano Ronaldo a jucat pentru prima dată la EURO în 2004, acolo unde a ajuns cu Portugalia până în finală. De atunci, Ronaldo a fost prezent cu Portugalia la fiecare ediţie de Campionat European. Cristiano Ronaldo a fost titular în toate cele trei partide disputate de Portugalia, în grupele EURO 2024.