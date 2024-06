"Îmi place!" Gigi Becali a dezvăluit numele tricolorului pe care l-ar transfera la FCSB! Mesaj direct după Belgia - România 2-0 - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit numele tricolorului pe care l-ar transfera la FCSB! Colaj cu Gigi Becali și echipa națională / Hepta și Profimedia Gigi Becali a dezvăluit numele tricolorului pe care l-ar transfera la FCSB! Patronul campioanei a recunoscut că a fost dat pe spate de un jucător din lotul lui Edi Iordănescu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Este vorba despre Andrei Rațiu, jucător care a avut prestații bune atât în victoria cu Ucraina, scor 3-0, cât și în înfrângerea cu Belgia, scor 0-2. Gigi Becali a dezvăluit numele tricolorului pe care l-ar transfera la FCSB! Gigi Becali a recunoscut că a fost impresionat de prestațiile lui Andrei Rațiu și a dezvăluit că a dorit să îl transfere la FCSB și în trecut. Totuși, patronul a spus că nu a avut posibilitatea unui transfer, din cauza salariului mare pe care tricolorul îl are la Rayo, în La Liga. Becali a încurcat însă culoarea părului lui Rațiu și a spus că acesta este vopsit verde. În realitate, jucătorul echipei naționale este vopsit albastru, lucru care i-a atras porecla de „Sonic”, datorită culorii acestuia, dar și a vitezei, caracteristici ale personajului din desenele animate, cu care este asociat românul. Reclamă

„Man e Man, nu aia ce să zici, e un jucător valoros. În plus, mie îmi place de mult de ăla care e vopsit în cap verde (n.r. albastru – Andrei Rațiu), e bun fotbalist.

M-am gândit întotdeauna să îl iau, dar nu am avut posibilitatea, nu ai cum să îl iei, joacă prin Spania, are salariu mare, nu știu cât are, 700.000, nu pot să-l iau”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

Gigi Becali, atac devastator la Edi Iordănescu!

Gigi Becali a lansat un atac devastator la Edi Iordănescu! Patronul FCSB-ului a fost enervat de faptul că Florinel Coman a fost lăsat pe bancă la meciul cu Belgia.

Becali a avut un mesaj direct şi pentru Marius Şumudică. El i-a transmis lui „Şumi” să nu facă niciodată ce a făcut Edi Iordănescu. „Săracu’ (n.r: Florinel Coman) a fost în echipa câștigătoare și a fost scos pe bancă. Nu e frumos, după, iei gol în secunda 72. Șumi, să nu faci niciodată așa ceva, vei lua gol în minutul 3. Nu se fac mizerii din astea cu oamenii, îl scoți numai pe unul. Echipa câștigătoare nu se schimbă. Ai câștigat 3-0, apoi l-ai scos pe ăla, care poate voia să prindă un transfer. Lasă-l să joace! Se gândea că prinde și el un contract, de ce îl scoți? De ce să îți bați joc de el? Ai început cu el, continuă cu el. Cine a pierdut mingea la primul gol? Eu știu că Mihăilă. Echipa câștigătoare nu se schimbă. Coman respectă ce zice antrenorul. Dacă îl forțezi să se apere, nu mai are evoluții atât de bune, dar tot a jucat excelent. S-a apărat mai bine decât Mihăilă. Dacă era Coman în teren, noi nu pierdeam meciul! Ne ajuta Dumnezeu! Ai fost corect cu Florinel, n-ai schimbat echipa, poate făceam egal și Coman marca. Edi nu a fost corect cu Florinel Coman”, a spus Gigi Becali, conform sursei citate anterior.