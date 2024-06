Klaus Iohannis şi Marcel Ciolacu, după calificarea României în optimi la EURO 2024: "Aţi adus încă o dată bucurie românilor!" - Antena Sport

Răzvan Marin, mesaj superb pentru fanii echipei naționale după Slovacia – România 1-1

Răzvan Marin a transmis că jucătorii echipei naționale sunt foarte bucuroși, mai ales datorită faptului că au făcut o țară întreagă fericită.

De asemenea, Răzvan Marin a transmis că echipa națională și-a îndeplinit obiectivul la turneul final din Germania.

„Înseamnă foarte mult (n.r. o calificare în optimi), ne bucurăm, ne-am îndeplinit obiectivul, acesta a fost obiectivul nostru de la bun început. Acum, va fi un singur meci și va fi cu totul altceva.

Cum am spus, ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem foarte fericiți că am făcut milioane de români fericiți. Pe orice stadion unde am jucat am dominat mai ales in tribune și suntem foarte fericiți”, a spus Răzvan Marin, la Pro TV.