"O mândrie absolută!" Ce a spus Radu Drăguşin despre Ianis Hagi, după calificarea istorică a României în optimi la EURO 2024 - Antena Sport

Ce a spus Radu Drăguşin despre Ianis Hagi, după calificarea istorică a României în optimi la EURO 2024 Radu Drăguşin şi Ianis Hagi / Profimediaimages Radu Drăguşin a vorbit despre Ianis Hagi, după calificarea istorică a României în optimi la EURO 2024. Fiul lui Gică Hagi a fost titular în meciul decisiv cu Slovacia, care le-a asigurat tricolorilor prezenţa în fazele eliminatorii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jucătorii lui Edi Iordănescu s-au calificat de pe primul loc în Grupa E şi se vor duela cu Olanda pentru un loc în sferturile de finală. Marele meci va fi marţi, de la ora 19:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro. Ce a spus Radu Drăguşin despre Ianis Hagi, după calificarea istorică a României în optimi la EURO 2024 Ianis Hagi a scos penalty-ul transformat de gol de Răzvan Marin. Drăguşin ştie ce presiune este pe umerii mijlocaşului de 25 de ani. „Văd ca pe un lucru de mândrie absolută pentru el să poată să fie aici la naţională alături de noi şi să poarte numărul 10. Este o responsabilitate imensă, mai ales pentru el. Dar uitaţi, în ultimul meci el a făcut penalty-ul care până la urmă a fost decisiv. Atât el, cât şi colegii noştri din atac, au o responsabilitate incredibilă. Noi putem să nu luăm gol, dar dacă o facem, ei ne scot. Cum s-a întâmplat şi în meciul cu Slovacia„, a spus Radu Drăguşin într-un interviu pentru FRF. Reclamă

Reclamă 4

Ianis Hagi a avut un discurs uriaş după calificarea României în optimi la EURO 2024.

„Ne-am îndeplinit primul obiectiv, am ieşit din grupe, am câştigat grupa, aveam şi obiectivul să scoatem lumea în stradă, să-i facem mândri şi cred că am reuşit. Al doilea obiectiv este să terminăm turneul cât mai târziu. Nu avem frică de nimeni, suntem echilibraţi, avem entuziasm şi calitate.

Antrenorii şi mentrorii noştri ne ştiu caracteristicele şi mentalitatea, suntem învingători, mereu încercăm să mergem la victorie. Am ridicat ştacheta, dar e greu să o menţinem. Vom da sută la sută pentru naţională, vom muri pentru acest tricou”, a spus Ianis Hagi la Pro TV.

Reclamă

Radu Drăguşin, inclus în echipa ideală a fazei grupelor EURO 2024 Radu Drăguşin i-a impresionat pe cei de la Mundo Deportivo. Celebrul cotidian spaniol a realizat cel mai bun prim 11, al fazei grupelor de la EURO 2024, iar Radu Drăguşin a fost inclus. Cel mai scump jucător român a fost titular în toate cele trei partide ale României. Stopperul lui Tottenham face pereche în centrul defensivei primului 11 ideal de la EURO 2024 cu Riccardo Calafiori, stopperul Italiei. De asemenea, în echipa ideală au fost incluşi trei jucători ai Spaniei, echipă care a înregistrat victorii pe linie în grupă. Marc Cucurella, Fabian Ruiz şi Lamine Yamal au prins cel mai bun prim 11. Totodată, şi un jucător al Slovaciei, anume Stanislav Lobotka, ultima adversară a României din grupe, a fost inclus în cea mai bună echipă. Cum arată cel mai bun prim 11 al fazei grupelor de la EURO 2024: Mamardashvili (Georgia) – Drăgușin (România), Calafiori (Italia), Cucurella (Spania) – Kante (Franța), Lobotka (Slovacia) – Sabitzer (Austria), Musiala (Germania), Fabian (Spania) – Yamal (Spania), Mikautadze (Georgia)