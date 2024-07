"Trebuia să înscriem mai multe goluri!" Van Dijk nu s-a ferit de cuvinte după România - Olanda 0-3: "O săptămână cu turbulenţe" - Antena Sport

Virgil van Dijk nu s-a ferit de cuvinte după meciul România – Olanda, scor 0-3, din optimile de finală de la EURO 2024. Căpitanul lui Ronald Koeman şi-ar fi dorit ca diferenţa de pe tabelă să fi fost chiar şi mai mare.

România a câştigat grupa E de la EURO 2024, dar a fost oprită de Olanda în optimile de finală. Tricolorii au cedat cu 0-3, după golurile marcate de Gakpo (20) şi Malen (83, 90+2). Olandezii vor juca în turul următor cu câştigătoarea meciului Austria – Turcia.

Virgil van Dijk nu s-a ferit de cuvinte după România – Olanda 0-3

Starul lui Liverpool a recunoscut că atmosfera din vestiarul Olandei nu a fost una plăcută. A fost tensiune în lot.

„Suntem fericiţi, bineînţeles, pentru că am făcut un meci bun. Defensiv am fost solizi, nu le-am dat prea multe şanse. Ar fi trebuit să înscriem mai multe goluri. Dar, după o săptămână cu turbulenţe, în care s-au spus multe, a trebuit să demonstrăm azi. Bineînţeles, mai există lucruri care pot fi îmbunătăţite, dar putem fi mândri de noi şi de modul în care am reacţionat.

Suntem autocritici, ştiam cu toţii că trebuie să jucăm mai bine. Toată lumea trebuie să îşi asume responsabilitatea. La început, cu toţii ne-am dorit foarte mult, apoi putea fi haotic. Acum e timpul să ne revenim foarte repede, pentru că ne aşteaptă un alt meci greu„, a declarat Virgil van Dijk, potrivit vi.nl.