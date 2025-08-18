Lovitură dură pentru Napoli. Romelu Lukaku s-a accidentat și va rata primele trei luni din noul sezon - Antena Sport

Atacantul belgian al echipei Napoli, Romelu Lukaku, va rata primul meci al campioanei Italiei din acest sezon, după ce s-a accidentat la coapsa stângă, joi, într-un meci de pregătire, a anunţat clubul napoletan.

“În urma accidentării sale în meciul cu Olympiakos, Romelu Lukaku a fost supus unor teste (….) care au evidenţiat o leziune gravă a muşchiului femural drept al coapsei stângi“, a precizat clubul într-un comunicat.

Romelu Lukaku poate rata primele trei luni din noul sezon

Internaţionalul în vârstă de 32 de ani “şi-a început deja recuperarea şi va fi supus, de asemenea, unui consult chirurgical“, a adăugat Napoli, fără a preciza cât timp va fi indisponibil.

Potrivit presei italiene, el ar putea fi indisponibil cel puţin până în noiembrie. Napoli se deplasează, sâmbătă, pe terenul promovatei Sassuolo, în prima etapă a campionatului italian.

