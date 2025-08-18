Lovitură dură pentru Napoli. Romelu Lukaku s-a accidentat și va rata primele trei luni din noul sezon - Antena Sport

Atacantul belgian al echipei Napoli, Romelu Lukaku, va rata primul meci al campioanei Italiei din acest sezon, după ce s-a accidentat la coapsa stângă, joi, într-un meci de pregătire, a anunţat clubul napoletan.
“În urma accidentării sale în meciul cu Olympiakos, Romelu Lukaku a fost supus unor teste (….) care au evidenţiat o leziune gravă a muşchiului femural drept al coapsei stângi“, a precizat clubul într-un comunicat.
Romelu Lukaku poate rata primele trei luni din noul sezon
Internaţionalul în vârstă de 32 de ani “şi-a început deja recuperarea şi va fi supus, de asemenea, unui consult chirurgical“, a adăugat Napoli, fără a preciza cât timp va fi indisponibil.
Potrivit presei italiene, el ar putea fi indisponibil cel puţin până în noiembrie. Napoli se deplasează, sâmbătă, pe terenul promovatei Sassuolo, în prima etapă a campionatului italian.
❌🚨 Lukaku is out for 3 months 🤕
Not a good start to the season for Napoli and they need to sign a replacement. pic.twitter.com/It6Nna1o3P
— Italian Football TV (@IFTVofficial) August 18, 2025
Romelu Lukaku a fost o figură cheie în titlul câştigat de Napoli în sezonul trecut, marcând 14 goluri şi oferind 10 pase decisive în 36 de meciuri de campionat. În acest sezon, parteneriatul său cu Kevin De Bruyne, coechipierul său din naţionala Belgiei, transferat de la Manchester City, este foarte aşteptat în Serie A şi în Liga Campionilor, potrivit news.ro.
