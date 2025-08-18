Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură dură pentru Napoli. Romelu Lukaku s-a accidentat și va rata primele trei luni din noul sezon - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Lovitură dură pentru Napoli. Romelu Lukaku s-a accidentat și va rata primele trei luni din noul sezon

Lovitură dură pentru Napoli. Romelu Lukaku s-a accidentat și va rata primele trei luni din noul sezon

Andrei Nicolae Publicat: 18 august 2025, 16:46

Comentarii
Lovitură dură pentru Napoli. Romelu Lukaku s-a accidentat și va rata primele trei luni din noul sezon

Romelu Lukaku, în timpul meciului în care s-a accidentat / Profimedia

Atacantul belgian al echipei Napoli, Romelu Lukaku, va rata primul meci al campioanei Italiei din acest sezon, după ce s-a accidentat la coapsa stângă, joi, într-un meci de pregătire, a anunţat clubul napoletan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma accidentării sale în meciul cu Olympiakos, Romelu Lukaku a fost supus unor teste (….) care au evidenţiat o leziune gravă a muşchiului femural drept al coapsei stângi“, a precizat clubul într-un comunicat.

Romelu Lukaku poate rata primele trei luni din noul sezon

Internaţionalul în vârstă de 32 de ani “şi-a început deja recuperarea şi va fi supus, de asemenea, unui consult chirurgical“, a adăugat Napoli, fără a preciza cât timp va fi indisponibil.

Potrivit presei italiene, el ar putea fi indisponibil cel puţin până în noiembrie. Napoli se deplasează, sâmbătă, pe terenul promovatei Sassuolo, în prima etapă a campionatului italian.

Reclamă
Reclamă

Romelu Lukaku a fost o figură cheie în titlul câştigat de Napoli în sezonul trecut, marcând 14 goluri şi oferind 10 pase decisive în 36 de meciuri de campionat. În acest sezon, parteneriatul său cu Kevin De Bruyne, coechipierul său din naţionala Belgiei, transferat de la Manchester City, este foarte aşteptat în Serie A şi în Liga Campionilor, potrivit news.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Observator
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
16:31
Andrei Nicolescu a venit cu noi detalii despre situația lui Stipe Perica: “Suntem frustrați toți”
16:30
Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1”
15:28
Individul care a folosit injurii rasiste la adresa lui Semenyo a primit interdicţie pe stadioane
15:13
„Cadoul” primit de Oscar Piastri din partea organizatorilor Marelui Premiu al Australiei: „Pare ireal”
14:36
Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst”
14:31
Bernadette Szocs – Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35). Bernie debutează pe tabloul de simplu la Europe Smash
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 4 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 5 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului 6 Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”